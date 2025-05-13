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小馬可仕參院過半 杜特蒂獄中當選市長

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
菲律賓期中選舉大致趨勢出爐，小馬可仕掌握參議院半數席次，但杜特蒂再次當選家鄉的市長。（中央社）
菲律賓期中選舉大致趨勢出爐，小馬可仕掌握參議院半數席次，但杜特蒂再次當選家鄉的市長。（中央社）

菲律賓總統小馬可仕的期中選舉結果比預期好！選前他的民調有下降趨勢，但12日選舉後，目前顯示他在參議院有望獲得過半席次，但不見得達到足以彈劾前總統杜特蒂之女、副總統莎拉的程度。杜特蒂則因為反毒濫殺過當、被海牙法庭逮捕，卻當選他老家達沃市的市長，至於他是否能就任，莎拉表示還要討論。

杜特蒂家族影響力大

根據《路透社》報導，小馬可仕有望在本次菲律賓期中選舉中，贏得參議院至少半數（12席）的席次，但本次改選的12席中有4席是杜特蒂家族的盟友，由於彈劾需要3分之2多數的16席，因此未來是否能成功彈劾莎拉還是未定數。杜特蒂呼籲支持者要形成強力反對勢力。

菲律賓馬卡提大學政治學者塔皮亞表示，杜特蒂家族的影響力仍在，雖然小馬可仕有望掌握至少半數，但很多參議員也會想選2028年總統，小馬可仕現有的勢力不是沒有分裂的可能。小馬可仕與莎拉2022年在總統大選中結盟，但因為對中政策、政治鬥爭等因素分裂，莎拉甚至指控小馬可仕要暗殺她。

彈劾攸關2028年選舉

衛報》提到，雖然小馬可仕選得比想像中好，挺過選前支持度從42%大跌到25%的趨勢，但3月因為反毒戰爭遭到海牙法庭逮捕的杜特蒂仍以40多萬票當選老家達沃市的市長，領先第二名至少4.9萬票，至於他是否能宣誓就職，莎拉表示法律團隊正在討論中。

菲律賓總統一任6年，不能連選連任，小馬可仕在2028年就要下台，而莎拉是小馬可仕家族後續最強力的競爭對手。莎拉已經遭到眾議院彈劾，如今就要看參議院的選舉結果，來確認莎拉是否會遭到兩院彈劾，因此失去2028年的參選資格。

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