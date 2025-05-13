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最新全球民主認知研究 百國逾十萬受訪者對美國觀感低於中國大陸
路透報導，根據12日發布的一分年度民主認知研究，全球各地對美國的認知已在過去一年間惡化，現在比對中國大陸的看法更糟糕。
這份調查由民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation, AoD）委託，並未詳細說明使用的標準，但AoD表示，目的是捍衛和推廣民主價值。
當問及對美認知為何下跌時，AoD創辦人、北約前秘書長拉斯穆森表示，「川普總統引發了貿易戰，在橢圓辦公室喝斥烏克蘭總統，讓盟邦感到無助，而敵人受到鼓舞」。
拉斯穆森補充道，「即使是像我這樣一輩子都欽佩美國及其代表價值觀的人，評價出現下滑也不足為奇」。
AoD表示，民主認知指數（Democracy Perception Index）調查由民調公司Nira Data在4月9日至23日進行，根據全球超過11萬1000名受訪者的回覆得出了結論。
在進行調查的100個國家中，82國對川普的認知為負面，高於俄羅斯總統普亭和中國大陸國家主席習近平。俄中兩國元首分別在61國和44國家得到了負面看法。
調查也把各國的認知按-100%到+100%進行排名，美國的淨認知排行從2024年的+22%降至-5%，顯示相較於抱持正面觀感的受訪者，對美國抱持負面看法的受訪者人數更多。
調查也顯示，對美國抱持正面印象的國家比例從2024年的76%下降至45%，中國大陸的淨認知則從2024年的+5%上升至2025年的+14%。
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