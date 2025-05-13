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菲前總統杜特蒂羈押海牙受審 篤定當選家鄉市長

中央社／ 馬尼拉13日綜合外電報導
菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）篤定在12日選舉中以壓倒性優勢當選家鄉納卯市（Davao）市長。美聯社
菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）篤定在12日選舉中以壓倒性優勢當選家鄉納卯市（Davao）市長。美聯社

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）篤定在12日選舉中以壓倒性優勢當選家鄉納卯市（Davao）市長，儘管他被控犯下危害人類罪，已遭國際刑事法院（ICC）羈押。

路透社報導，根據已達8成的非正式計票，杜特蒂將贏得納卯市長選舉，得票數是與他最接近的競爭對手的8倍多。杜特蒂在總統任期內發動反毒戰爭，導致數以千計人喪生，ICC今年3月將杜特蒂押往海牙（The Hague）受審。

杜特蒂這次在全國期中選舉獲得壓倒性勝利，證明這位80歲的政治人物在菲律賓南部納卯市仍深具影響力，他因大力打擊犯罪而獲得「杜特蒂哈利」（Duterte Harry）和「懲罰者」（the Punisher）等綽號。

杜特蒂的臉書（Facebook）舊帳號湧入支持者的恭賀訊息，有些人盼他回歸為人民服務。

其中一則訊息寫到：「恭喜Tatay（菲律賓語，指父親）D！讓我們把他帶回家。」

杜特蒂可能成為第一位在ICC受審的前亞洲國家元首。

在ICC要求下，菲律賓警方突襲逮捕杜特蒂，引發其大批支持者憤怒，他們稱此舉是在外國法院授意下進行的綁架。

杜特蒂一直為任內反毒戰爭辯護，其法律團隊稱他被逮捕不合法，但ICC堅稱有權起訴杜特蒂在2019年菲律賓退出ICC創始條約前所犯下的罪行。

儘管ICC訴訟案還包括杜特蒂在擔任市長期間，涉嫌透過納卯「行刑隊」殺害犯罪嫌疑人的指控，杜特蒂矢口否認，但分析人士說，這次逮捕只會增強納卯市和其他地區對他和其家族的支持。

此外，杜特蒂兩個兒子也預計在12日的選舉中當選公職，一人連任國會議員，另一人當選納卯市副市長，並可能在父親缺席時代理市政事務。

杜特蒂家族在納卯市深具政治和主導地位，杜特蒂廣受人民支持的女兒、副總統薩拉．杜特蒂（SaraDuterte）正面臨彈劾審判，罪名若成立，她可能終身禁止從政，並阻斷她競選總統之路。

稍早被問及父親可能勝選一事，薩拉．杜特蒂回答說會擬定計畫，讓他宣誓就任市長。

她說：「ICC律師表示，一旦收到公告文件，我們將討論他如何宣誓就職。」

杜特蒂 菲律賓

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