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菲律賓中部坎拉翁火山噴發 煙雲直竄3公里高空

中央社／ 馬尼拉13日綜合外電報導

菲律賓中部一座火山今天凌晨噴發，大量灰色火山灰直衝約3公里高空，將岩石等固體物質以拋射方式高速噴出。

法新社報導，坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）是這個東南亞國家的24座活火山之一，過去一個世紀曾多次噴發，最近一次發生在上個月。

去年12月噴發期間發布的3級警戒今天維持不變，官員指出，當前的撤離範圍為火山口周邊半徑6公里。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）在聲明中說，「今天凌晨2時55分，坎拉翁火山口發生中度爆發性噴發」，過程持續了5分鐘。

菲律賓火山暨地震研究所指出：「火山噴發形成了巨大火山灰柱，高度約達3公里，然後往西擴散。」

「我們還觀察到有巨大碎片被拋射到火山口周圍數百公尺範圍內，導致附近植被被燒毀。」

研究所表示，3級警戒將持續生效，並警告「發生短暫中度爆發性火山爆發的可能性增加，可能造成危及生命的火山災害」。

坎拉翁火山1996年8月噴發時，噴出滾燙岩石，導致當時靠近山頂的3名徒步旅行者喪命。

菲律賓地處地震頻繁的太平洋火環帶（Pacific Ringof Fire），世界上有一半以上的火山都分布於此。

距離菲國首都馬尼拉（Manila）約100公里的皮納土波火山（Pinatubo）1991年噴發，造成逾800人死亡，是菲律賓近年來威力最強的火山噴發。

地震 菲律賓 馬尼拉

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