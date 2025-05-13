【專家之眼】「德國另類選擇黨」（AfD）可能被判違憲！？

近日德國極右政黨「德國另類選擇黨」（AfD）被官方定性為極右翼組織，已向德國聯邦憲法法院（Bundesverfassungsgericht，BVerfG）提起訴訟，事件引發德國政壇與社會廣泛關注，甚將導致憲政動盪。

AfD目前是德國國會的最大反對黨，在2025年2月舉行的德國聯邦議會選舉中，該黨獲得20.8%的選票，取得152個國會議席，也是德國聯邦議會中的第二大黨。這是AfD自2013年成立以來的最佳表現，標誌著其在德國政壇的影響力顯著上升，該黨也在德國的地方與各邦議會甚至歐洲議會，都有相當的席位。但因德國各政黨的抵制，AfD始終只是在野黨。若該黨最終被憲法法院裁定違憲，將面臨強制解散的命運，這將是戰後德國首次有如此規模的在野黨被官方定性為極右翼組織，是否啟動政黨取締程序，已成當前各界辯論焦點。

2025年5月初，德國聯邦憲法保護局（BfV）公布一份長達1100頁的調查報告，將AfD正式列為「明確極右翼」組織。報告指出，AfD的政綱與言論違反憲法保障的人權規範，並明確牴觸德國基本法(憲法)第22條有關「自由民主的基本法治秩序」(liberal democratic basic order，德文FDGO)。

早在1950年代的冷戰時期，德國聯邦憲法法院就成功禁止了公開的新納粹主義政黨「社會主義帝國黨」（SRP）以及德國共產黨（KPD），並強制解散，其政治職位被剝奪，禁止成立替代性組織，並對數千名黨員提起訴訟。

因為KPD被禁止後走入地下，更加難以管控，故當1968年KPD 改名為DKP時，德國政府遂使其成為合法政黨，其實也是換湯不換藥，尤其中文也還是只能譯成「德意志共產黨」。對此，1970年代西德實施「Berufsverbot」（職業禁令），禁止被視為極端主義者擔任公職。成員常遭排除在教師、公務員等職位之外，引發人權爭議。此政策至1980年代逐漸放寬，冷戰結束後基本廢止。

此次BfV認為，AfD長期散播系統性偏見、政治仇恨與陰謀論，其「種族／血統民族觀」刻意排斥具伊斯蘭教信仰的外國背景公民，違反憲法保障的人性原則與權利。此舉使得BfV得以對AfD進行更直接的情報手段，包括安插線人、電話監聽、收集影像與聲音資料等，監控門檻比過去作為「極右嫌疑對象」時更低、更廣泛。

面對BfV的定性，AfD強烈反彈，認為此舉是對民主的重擊，並宣布已向科隆行政法院對BfV提出訴訟，以期撤銷決定，並要求法院作出快速臨時裁決。AfD的被定性事件也引起國際關注。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在社交媒體上呼籲德國政府撤銷對AfD的定性，稱此舉是「偽裝的暴政」。對此，德國外交部回應稱，這是為了保護憲法和法治所做的決定，並強調BVerfG將有最終裁決權，並未受到美方的影響。