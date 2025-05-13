川普啟程訪中東 考慮赴土耳其參與俄烏談判

美國總統川普今天啟程赴沙烏地阿拉伯，他稱這是歷史性中東行，將對加薩走廊和伊朗等議題進行外交磋商，並考慮到土耳其參加俄羅斯與烏克蘭預計15日舉行的和談。

法新社報導，美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）從華府近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛，川普首站是沙烏地，並會到卡達和阿拉伯聯合大公國，且可能赴土耳其參與俄烏戰爭談判。

川普啟程之前在白宮告訴媒體：「我確實考慮飛到那裡（土耳其）。如果我認為事情有進展，我想就有可能去。」

他還說：「我認為俄羅斯和烏克蘭15日在土耳其舉行的會談可能會有好結果，而且我相信兩國領導人都會出席。」

川普被問到如果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不同意烏克蘭提出的30天停火方案，他是否會制裁俄國，川普回覆說「我有預感他們會同意」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天也表示，他希望川普赴土耳其伊斯坦堡（Istanbul）出席俄烏和平談判。