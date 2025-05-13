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菲期中選舉 關鍵參院席位陷膠著

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
菲律賓總統馬可仕（中）十二日在呂宋島北伊羅科斯省老家巴塔克市投票。（美聯社）
菲律賓總統馬可仕（中）十二日在呂宋島北伊羅科斯省老家巴塔克市投票。（美聯社）

菲律賓十二日期中選舉，將選出參、眾議員，以及地方首長和地方議員等共一點八萬多人。菲律賓期中選舉往往被視為選民對總統前三年施政表現的公投，也是三年後總統大選的前哨戰。

日經亞洲十二日晚間報導，初步的部分非官方計票結果顯示，在參議院改選的半數（十二席）參議員中，總統馬可仕和前總統杜特蒂支持的候選人在全國的得票率相當接近。菲律賓選委會此前表示，在候選人對選舉結果提出異議後，官方結果將在五至七天內宣布。

菲律賓前總統杜特蒂三月被捕並立刻移送荷蘭海牙的國際刑事法院（ＩＣＣ）。他遭移送ＩＣＣ的理由是擔任公職期間，以私刑發動反毒行動，遭控涉嫌危害人類罪而候審。

前總統杜特蒂 家鄉市長得票居第一

據英國廣播公司（ＢＢＣ）引述非官方的部分計票結果，在納卯市市長選舉開出六成二的選票後，杜特蒂已拿到五十萬票，而暫居第二的對手僅六萬票。在納卯市副市長選舉部分，同樣開出約六成二的選票後，杜特蒂兒子塞巴斯汀也暫居領先。儘管杜特蒂正被關押在海牙，但他仍是市長候選人。投票時間自十二日上午七時（同台灣時間）至當晚七時，其中可能對下屆二○二八年菲律賓總統大選帶來重要影響的是參議員選舉。

菲律賓副總統薩拉十二日投票後答覆媒體提問。（美聯社）
菲律賓副總統薩拉十二日投票後答覆媒體提問。（美聯社）

牽動副總統薩拉彈劾案審理

這次選出的十二位參議員將成為審理副總統、杜特蒂女兒薩拉彈劾案的半數成員。本案預定七月在參院開審，若參院，恐使她遭褫奪公權終生。在共廿四席的參院中，需九票反對彈劾，才能保住她未來參選總統的資格。薩拉十二日指稱，「我唯一的問題是彈劾。（但）不管結果如何：有罪或無罪，我都做好準備」。

馬可仕與薩拉曾是政治盟友，但二○二二年漸行漸遠。她二月因涉貪和陰謀暗殺馬可仕等「重罪」遭眾議院彈劾，兩人也正式公然決裂。三月杜特蒂就在菲律賓機場被捕並立即移送ＩＣＣ。

小馬可仕 彈劾案 杜特蒂 菲律賓

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菲律賓展開期中選舉投票 12席參議員成政局關鍵

菲律賓期中選舉專題1／菲國期中選舉 馬可仕與杜特蒂2大家族存亡戰

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