川普訪中東3國拉投資 跳過以色列

美國總統川普預定自十三至十六日訪問三個中東國家，可望和三國領袖商討石油、貿易、投資、核能及軍事等廣泛議題，並希望能讓他們對美投資至少一兆美元。川普此行跳過以色列，聚焦商業交易、而非地緣政治。

美媒ＣＮＢＣ及英國衛報報導，川普十三日將抵中東，預定訪問沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國，除了經濟商務議題，也將談到加薩走廊和葉門武裝團體青年運動的區域衝突。

不算四月赴歐洲出席前天主教教宗方濟各的喪禮，川普一月重返白宮後首度出訪選擇，反映出他重視的優先順序，也是他有意淡化（歐洲及日本等）傳統盟友重要性的最新跡象，以及他個人鍾情中東的財富與熱情款待。

美國智庫外交關係委員會（ＣＦＲ）研究員庫克說，川普外交政策深受他經濟治國之道的影響，代表將把波斯灣富國與其龐大的主權基金，視為投資美國的來源」。川普日前宣布，沙烏地阿拉伯已承諾投資美國一兆美元，此行希望獲得東道主們對美加碼大規模投資，這也符合他的「美國優先」政策。

沙烏地阿拉伯和阿聯近來大舉投資人工智慧（ＡＩ）基礎設施，但出於美國國安考量，這些國家至今未能取得美製先進晶片。但這可能很快會有所改變，川普七日宣布，計畫廢除美國前總統拜登制定的「ＡＩ擴散規則」。該規則嚴加管制先進晶片出口，對美國盟友也不例外。

沙烏地阿拉伯也希望與美國簽民用核能基礎設施協議。而美國支持沙烏地阿拉伯核能計畫的前提，是利雅德與以色列外交關係正常化。

油價也是重頭戲。川普長久以來力促以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）增產，以壓低國際油價。但要是油價持續在低檔徘徊，將影響沙烏地阿拉伯稅收。

包含貝萊德、花旗集團、帕蘭泰爾、ＩＢＭ、高通等公司執行長在內的華爾街和矽谷大咖也將前往沙國，參加十三日在利雅德舉行的沙美投資論壇。白宮ＡＩ與加密貨幣專家塞克斯也將出席。

另外，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首席談判代表哈雅十一日聲明，卡達、埃及與土耳其共同致力促成遭關在加薩的以色列裔美籍人質亞歷山大獲釋；哈瑪斯也確認，準備好立刻展開密集談判，以認真嚴肅地致力於達成結束（哈以）戰爭的最終協議，並用商定好的方式交換被扣押人士。不過以色列總理內唐亞胡十二日回應說，這不會促成加薩停火或讓巴勒斯坦囚犯獲釋。