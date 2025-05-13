川普擬收卡達122億豪華客機惹議 不滿嗆聲民主黨

卡達王室計畫贈與五角大廈一架波音７４７–８型巨無霸客機，美國總統川普打算當作總統座機空軍一號使用，引發美國各界質疑此舉違法且在道德上有爭議。

對此，不滿美國波音延誤交付新空軍一號的川普，十一日晚間在自創社群媒體真實社群發文，批評民主黨人「逼」政府自己花大錢買飛機。

最早披露此事的美國廣播公司（ＡＢＣ）報導形容該機彷彿一座「飛行宮殿」，而此一餽贈計畫可望在川普本周訪問卡達等中東三國時宣布。

紐約時報十一日引述多位知情美國官員報導，川普計畫接受卡達王室捐贈的７４７–８型飛機，並升級為臨時的空軍一號。這可能是美國政府至今收到的最昂貴外國贈禮。一架全新的同型飛機市值約四億美元（台幣約一二二億元）。

民主黨籍國會議員和多個廉政倡議團體因此強烈不滿，甚至有些共和黨人私下也擔憂引發道德爭議。川普十一日在真實社群寫道，「五角大廈將免費獲贈一架７４７為禮物，暫時取代已有四十年（機齡）的空軍一號，這筆交易很公開透明，（卻）令狡猾的民主黨人大為惱怒，他們堅持我們（政府）要自己花大錢買下這架飛機」。

民主黨全委會批評，此舉證明川普利用總統職位謀取個人利益。甚至美國極右翼的川普側翼盧默都宣稱，接受該機將為川普政府帶來「汙點」。她在社媒Ｘ寫道，「我們不能接受穿西裝的聖戰分子，所送的四億美元『禮物』。卡達資助的（巴勒斯坦武裝團體）哈瑪斯與黎巴嫩真主黨，這些（都是）伊朗代理人，（他們）殺害美國軍人」。

然而白宮強調，所有來自外國的贈禮都完全依法處理。一位卡達官員則指稱，這項提議的確「討論中」，但尚未定案。

一位知情人士指稱，卡達原打算直接將飛機捐給川普的總統圖書館，但律師認為，此舉恐違反美國憲法的薪酬條款。該條款禁止美聯邦官員在未經國會批准下，收受任何來自國王、親王或外國的禮物。

一位美國高官則聲稱，五角大廈認為可以收下；另有兩位知情人士提到，由白宮法律顧問瓦林登及司法部長邦迪主導的審查認定，由川普總統圖書館收受該機的做法將合法，至於所持的理由是川普沒跟卡達因此有任何對價關係，故不構成賄賂。

紐時報導稱，該機可望交由美國國防承包商L3Harris改裝，待川普政府核准後即可展開作業。若順利移交，預計今年底前就能完成升級，屆時川普可望在其第二任內使用它。

川普私人擁有的「川普一號」是一九九○年代初服役的老舊波音７５７，原為美國微軟共同創辦人艾倫所有，川普二○一一年購入。

卡達的餽贈，也會讓川普長久以來盼更換空軍一號的願望實現，原因是美國政府與波音簽的新機合約一再延宕。他去年十一月當選後不久，就對波音承包打造兩架新空軍一號的進度延誤與預算超支問題不滿。現役兩架空軍一號機齡均逾三十年，維修頻仍，有時甚至需數月之久。