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英國北海風場擬用中製風機 國安疑慮引政府審查

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

英國政府與能源公司Green Volt正在商討，是否應讓中企明陽風電為北海離岸風場供應風機。明陽風電是全球最大離岸風機製造商，但在海上風場關鍵基礎建設使用中製風機引發國安疑慮。

英國「衛報」（The Guardian）報導，Green Volt正在建造歐洲首座具商業規模的大型浮動式離岸風場，該公司是由蘇格蘭企業Flotation Energy及挪威公司Vårgrønn共同持有。這項計畫將向石油和天然氣探鑽平台輸送電力，取代當前的燃氣和柴油渦輪發電，同時也向英國電網供電。

英國鋼鐵公司（British Steel）先前由中國敬業集團持有，有人主張該集團計劃關閉其斯康紹普（Scunthorpe）工廠，是為了讓中國鋼鐵傾銷至英國。英國政府介入阻止關廠並接管英國鋼鐵公司之後，關於Green Volt是否應採購明陽風電生產的風機，這項決定將受到仔細檢視。

關廠事件促使外界呼籲阻止中國企業涉入國家關鍵基礎設施。英國商業暨貿易大臣雷諾茲（JonathanReynolds）起初表示，他不會再讓另一家中國公司進入英國鋼鐵業，但後來軟化立場。

關於是否讓明陽風電提供風機，這項決定並不需要經過正式的政府審批程序，但如果官員表示他們有安全憂慮，Green Volt很可能就不會繼續與明陽合作。

英國「太陽報」（The Sun）3個月前報導，英國國防部及能源安全暨淨零排放部一些官員曾對Green Volt擬議中的交易表達擔憂。根據知悉相關討論的人士，Green Volt數週來一直在等待政府的決定。

一名產業消息人士指出，英國目前沒有自行製造風機的重工業能力；這名人士並稱，Green Volt試圖尋找可合作的歐洲製造商但沒有成功。

明陽風電也在德國受到仔細檢視，這家中國企業為德國北海博爾庫姆（Borkum）離岸風場供應風機。今年3月，德國國防部委託智庫「國防與戰略研究所」（GIDS）調查的報告警告，中國製風機恐帶來國安風險。

英國政府一名發言人表示：「我們正在進行嚴格程序，檢視中國在我們關鍵基礎建設的供應鏈及投資方面所扮演的角色－同時考慮國家安全風險，也考量我們對供應鏈投資的實際需求。」

國防部 德國 英國

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