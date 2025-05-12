墨西哥造勢活動傳槍響…群眾驚慌奔跑尖叫 市長候選人中彈身亡

墨西哥東部韋拉克魯斯州（Veracruz）地方首長表示，該州的1名市長候選人今天在競選造勢活動中遭到槍擊身亡。

法新社報導，當地媒體確認，遇害的政治人物是隸屬墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）領導的國家復興運動黨（Morena）、角逐特克西斯泰佩克（Texistepec）市長職位的賴拉（Yesenia Lara）。

網路上發布的影片顯示，遊行活動現場可見摩托車隊及手持國家復興運動黨旗幟的支持者，突然槍聲連響，人們驚慌地奔跑、尖叫。其他照片顯示，街頭可見不只1具遺體。

韋拉克魯斯州州長那勒（Rocio Nahle）在社群平台X發文表示：「我們將找出在特克西斯泰佩克殺害國家復興運動黨候選人及其支持者的罪犯。這起事件共造成4人死亡、3人受傷。」

墨國時常發生政治人物遇襲事件，特別是地方官員。這類事件通常涉及貪腐和巨額毒品交易。

自2006年以來，墨國已有48萬人因暴力犯罪而喪生。

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La noche del domingo 11 de mayo, Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, fue asesinada durante una caravana. pic.twitter.com/fWlo1oyZ1k — Capturas Primera Emisión (@Capturas1aEm) 2025年5月12日