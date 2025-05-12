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庫德工人黨宣布解散 結束與土耳其40多年武裝衝突

中央社／ 伊斯坦堡12日綜合外電報導
庫德人組織「庫德工人黨」（PKK）今天宣布解散，結束與土耳其政府之間長達40多年的武裝抗爭。 路透
庫德人組織「庫德工人黨」（PKK）今天宣布解散，結束與土耳其政府之間長達40多年的武裝抗爭。 路透

支持庫德族的菲拉特通訊社（ANF）報導，庫德人組織「庫德工人黨」（PKK）今天宣布解散，結束與土耳其政府之間長達40多年的武裝抗爭。

法新社報導，庫德工人黨上週召開大會後發布聲明稱：「庫德工人黨第12屆大會決定解散庫德工人黨的組織架構，並結束其武裝鬥爭方式。」

庫德工人黨的解散公告響應了創立者歐加蘭（Abdullah Ocalan）的呼籲。歐加蘭自1999年起被囚禁在伊斯坦堡（Istanbul）附近一座島嶼，今年2月，他曾敦促庫德工人黨戰士解除武裝並解散組織。

歐加蘭在信件中呼籲召開大會，正式做出這項決定。

幾天之後，庫德工人黨領導階層便接受歐加蘭的呼籲，宣布停火。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在10日的演說中暗示，庫德工人黨可能隨時會傳出解散的消息，艾爾段政府決心「拯救我們的國家免於恐怖主義的禍害」。

庫德工人黨自1984年起發動武裝叛亂以來，已造成4萬多人喪生，該組織被土耳其、美國、歐洲聯盟（EU）認定為恐怖組織。

庫德人在土耳其8500萬人口中占了約2成，庫德工人黨最初目標是建立庫德人的民族國家。

土耳其 工人 艾爾段

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