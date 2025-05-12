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東協跨政府人權委員會會議 強化人權領域合作目標

中央社／ 吉隆坡12日專電

東協跨政府人權委員會（AICHR）今天在印尼雅加達召開會議，馬來西亞外交部指出，這次會議將強化東協在人權領域合作，實現2012年東協人權宣言與東協共同體的願景目標。

東南亞國家協會跨政府人權委員會（ASEANIntergovernmental Commission on Human Rights，AICHR）從今天起在雅加達舉行第41次會議，包括東協各國代表、東帝汶觀察員與東協祕書處官員等人與會。

馬來西亞外交部今天公告表示，會議關注東協人權的最新進展，討論擬定中的東協安全、清潔、健康與永續環境權利宣言草案。

外交部指出，馬來西亞擔任這次會議主席，凸顯AICHR致力透過區域對話，促進與保障人權的堅定承諾，並探索更多區域合作可能性。

AICHR會議從12日到16日舉行，將研議2026至2030年的5年工作計畫與明年度優先計畫。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）多次提及今年馬來西亞擔任東協輪值主席國的重要性，認為東協應進一步在全球變動中主動制定應對策略，發揮積極作用。馬來西亞支持以規則為基礎的多邊體系，確保公平、透明，並為所有國家、特別是全球南方提供代表性。

馬來西亞今年是東協輪值主席國，將舉行逾300場的相關會議與活動。馬來西亞曾於1977年、1997年、2005年和2015年擔任輪值主席國。東協被視為世界上最和平與快速發展區域之一，擁有6億4000萬人口與經濟實力。

人權 東協 馬來西亞

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