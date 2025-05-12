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哈瑪斯允釋放美籍人質 以色列總理：不會停火或釋放巴囚

中央社／ 耶路撒冷12日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。 路透
以色列總理內唐亞胡。 路透

以色列總理內唐亞胡今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯宣布釋放一名以色列裔美籍人質，不會促成加薩走廊（Gaza Strip）停火或讓巴勒斯坦囚犯獲釋。

法新社和路透社等外媒報導，以色列一天前獲悉哈瑪斯（Hamas）決定釋放以色列裔美籍人質亞歷山大（Edan Alexander），他是最後一名倖存的美國人質。這是在哈瑪斯、美國、埃及和卡達舉行四方會談後，向美國總統川普釋出的善意。

川普將啟程訪問波斯灣地區，但行程中並不包含以色列。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在其辦公室發表的聲明中說，為促成釋放加薩地區所有人質的可能達成協議談判，將在「戰火和為戰鬥升級做準備」的情況下持續進行。

哈瑪斯昨天表示，將釋放被關押在加薩地區的亞歷山大，哈瑪斯還透露，這個組織正在與美國直接談判，以利飽受戰火蹂躪的加薩實現停火。

儘管沒有透露具體日期，亞歷山大的家人表示，他們已被告知亞歷山大可能在「未來幾天」獲釋。

內唐亞胡說：「以色列並未承諾任何形式的停火或釋放恐怖分子，僅承諾開闢一條安全走廊，讓伊登（亞歷山大）重獲自由。」

內唐亞胡表示，哈瑪斯承諾釋放21歲的亞歷山大，是迫於以色列對加薩地帶施加「軍事壓力」。

此前，兩名哈瑪斯官員告訴法新社，哈瑪斯正在卡達首都杜哈（Doha）與美國會談，還說談判取得了「進展」。

與此同時，以色列仍在持續發動攻擊。加薩民防機構通報說，以色列連夜對一所收容流離失所者的學校發動空襲，至少造成10人死亡。

民防發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴記者，以色列空襲賈巴利亞（Jabalia）市一所學校，造成至少10人喪命，其中包括數名婦孺，另有數十人受傷；這所學校收容2000多名流離失所者。

哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動攻擊時，劫持了58名人質，以色列軍方稱其中34人已經死亡。

內唐亞胡上週宣布加強對加薩採取行動的計畫。以色列官員表示，以軍可能完全占領加薩。

以色列 哈瑪斯 美國

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