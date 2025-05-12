快訊

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

美中大秀談判誠意 最新關稅數字怎麼來？貝森特：各砍115%

下個被美拋棄盟友？川普明出訪中東跳過以色列 以當局陷恐慌

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列總理內唐亞胡（左）4月7日訪華府會晤美國總統川普（右）。歐新社
以色列總理內唐亞胡（左）4月7日訪華府會晤美國總統川普（右）。歐新社

華盛頓郵報報導，美國總統川普即將展開第二任期首次國是訪問，預計13日抵達沙烏地阿拉伯，隨後也將拜訪卡達和阿拉伯聯合大公國，但是行程跳過以色列。此舉再加上川普回鍋白宮後多項中東決策繞過以色列，引發凡事徵詢華府的耶路撒冷焦慮，憂心淪為下一個被美國拋棄的盟友。

川普越來越常將以色列總理內唐亞胡排除在中東政策的過程，包含上周與葉門青年運動達成停火協議卻排除以色列；考慮提供沙國民用核能技術，但不要求沙以關係正常化；最新在11日與哈瑪斯直接談判並敲定釋放最後一名倖存的美國人質亞歷山大（Edan Alexander）。

種種舉措令以色列越來越憂慮，擔心川普正在逐漸改變中東政策的基調，對以色列的戰略信賴可能不如以往。

現在，許多以色列人開始質疑，不久前被視為史上最親以的美國總統川普，是否也將拋棄以色列。

前以色列駐美大使奧倫（Michael Oren）直言，「這令人不安」。內唐亞胡前幕僚、現任大西洋理事會研究員利普納（Shalom Lipner）描述，耶路撒冷目前的的氛圍「簡直陷入全面恐慌」。

華郵指出，去年川普當選時，內唐亞胡大讚「史上最偉大回歸」。不過在川普就職前，內唐亞胡盟友私下開始抱怨，不滿川普中東特使威科夫施壓內唐亞胡和哈瑪斯達成停火，還有些擔心川普主打交易路線，將阻止以色列對伊朗的軍事打擊，甚或允許伊朗保留濃縮鈾的核協議。

華郵引述一名川普顧問透露，川普對內唐亞胡的態度，只比川普三個月前在白宮對待烏克蘭總統澤倫斯基「稍微好一點而已」。這名顧問表示，整個春季期間，部分以色列遊說團體與新保守派共和黨人，運作在川普政府中安插對伊朗強硬派及親內唐亞胡人士，而許多具影響力的「讓美國再次偉大」（MAGA）派系人士一直抵制。

以色列 內唐亞胡 川普

延伸閱讀

「90天之後可能還有90天」 潘思亮看川普對等關稅可能不了了之

英國專家示警：看對手及盟友是誰 能源系統必須分散

財政部數據：今年迄今關稅收入達466億 同比增46.3%

川普明訪中東3國商談多項議題 拚拉1兆投資…但不會訪以色列

相關新聞

下個被美拋棄盟友？川普明出訪中東跳過以色列 以當局陷恐慌

華盛頓郵報報導，美國總統川普即將展開第二任期首次國是訪問，預計13日抵達沙烏地阿拉伯，隨後也將拜訪卡達和阿拉伯聯合大公國...

哈瑪斯允釋放美籍人質 以色列總理：不會停火或釋放巴囚

以色列總理內唐亞胡今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯宣布釋放一名以色列裔美籍人質，不會促成加薩走廊（Gaza Str...

英軍情六處新首長遴選 傳首出「中國通」女領導

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）在任近5年的首長摩爾（Richard Moore）擬於今年秋天卸任，新任首長遴選已...

2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕！韓媒曝「3度擅闖管制區」

南韓NEWS1報導，南韓與美國軍方共同在京畿道駐韓美軍基地進行烏山空軍基地航空展，期間2名台灣人因非法拍攝軍機遭當地警方...

美國富人被川普嚇到移居英格蘭科茲窩 那裡有何魅力？

美國總統川普上台後的種種驚人之舉不僅嚇跑了資金，也趕跑了美國富人，許多富人移居海外或在海外置產，首選為英國。距倫敦不遠，又擁有田園風光的英格蘭科茲窩地區（Cotswolds）就吸引不少美國科技新貴、東岸的金融界人士和好萊塢電影人去定居或置產，高級俱樂部和奢侈品牌也緊隨而至，科茲窩有何魅力？

英將召集歐洲外長會談 馬克宏強調談判須先停火

英國首相施凱爾下週將與歐洲聯盟（EU）領袖召開峰會，英國外交大臣明天將先行接待歐洲同僚，討論對烏克蘭的支持及更大規模的區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。