下個被美拋棄盟友？川普明出訪中東跳過以色列 以當局陷恐慌

華盛頓郵報報導，美國總統川普即將展開第二任期首次國是訪問，預計13日抵達沙烏地阿拉伯，隨後也將拜訪卡達和阿拉伯聯合大公國，但是行程跳過以色列。此舉再加上川普回鍋白宮後多項中東決策繞過以色列，引發凡事徵詢華府的耶路撒冷焦慮，憂心淪為下一個被美國拋棄的盟友。

川普越來越常將以色列總理內唐亞胡排除在中東政策的過程，包含上周與葉門青年運動達成停火協議卻排除以色列；考慮提供沙國民用核能技術，但不要求沙以關係正常化；最新在11日與哈瑪斯直接談判並敲定釋放最後一名倖存的美國人質亞歷山大（Edan Alexander）。

種種舉措令以色列越來越憂慮，擔心川普正在逐漸改變中東政策的基調，對以色列的戰略信賴可能不如以往。

現在，許多以色列人開始質疑，不久前被視為史上最親以的美國總統川普，是否也將拋棄以色列。

前以色列駐美大使奧倫（Michael Oren）直言，「這令人不安」。內唐亞胡前幕僚、現任大西洋理事會研究員利普納（Shalom Lipner）描述，耶路撒冷目前的的氛圍「簡直陷入全面恐慌」。

華郵指出，去年川普當選時，內唐亞胡大讚「史上最偉大回歸」。不過在川普就職前，內唐亞胡盟友私下開始抱怨，不滿川普中東特使威科夫施壓內唐亞胡和哈瑪斯達成停火，還有些擔心川普主打交易路線，將阻止以色列對伊朗的軍事打擊，甚或允許伊朗保留濃縮鈾的核協議。

華郵引述一名川普顧問透露，川普對內唐亞胡的態度，只比川普三個月前在白宮對待烏克蘭總統澤倫斯基「稍微好一點而已」。這名顧問表示，整個春季期間，部分以色列遊說團體與新保守派共和黨人，運作在川普政府中安插對伊朗強硬派及親內唐亞胡人士，而許多具影響力的「讓美國再次偉大」（MAGA）派系人士一直抵制。