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英國永居申請門檻翻倍至10年 依親須具英語能力

中央社／ 倫敦12日專電

英國政府今天稍晚將發布移民政策白皮書，繼內政部之後，首相府進一步預告重點內容，包括提高外籍人士申請永久居留權的英語能力和居留時間門檻，居留時間門檻由5年翻倍至10年，並首度要求申請自海外赴英依親的成年親屬（含配偶）具備基本英語能力。

一旦親屬的英國居留簽證效期截止、但有意申請延長簽證，親屬必須通過更高階的英語能力測驗。

根據預告內容，所有與移居英國相關的簽證種類皆將提高申請人的英語能力要求，而對英國社會和經濟特別有貢獻或特別能滿足相關需求者，以及具高度專業或技術能力的外籍人士，將可在申請永久居留權獲優惠待遇，領域涵蓋但不限於醫療、護理、工程學、人工智慧（AI）等。

目前多數簽證種類允許持有人在英國連續居留5年後，在符合財力等其他條件的情況下申請永久居留權，但根據新規定，除了對英國社會和經濟有持續、實質的貢獻及符合特定標準的專業人士，外籍人士需至少在英國連續合法居留10年，才可申請永居。

英國首相府表示，將全面修嚴移民制度，並全面提高赴英工作、就學、依親的申請門檻。首相施凱爾（Keir Starmer）今天將親自宣布相關措施。他將強調，在英國定居是一項必須努力贏得的「特權」（privilege），而不是任何人應得的權利。

凱爾將指出，英國多年來的移民制度效果是鼓勵企業自海外引進薪資較低的人力，而不是投資英國年輕一代。移民政策白皮書的核心目標是降低英國的淨移民人口（移入與移出人口的差距）、提升英國勞動市場的技術含量，並支持英國勞工。

施凱爾將提到，當其他人來到英國定居，他們應努力融入在地社會和經濟，並「學習我們的語言」。

英國的淨移民人口曾在2023年一度逼近100萬，也就是移入人口較移出人口多出近100萬。

首相府表示，大量的外來移入人口導致英國公共服務體系資源緊繃、住房價格上揚，且業主寧願雇用較便宜的外來勞動力，而不是投資、發展英國勞工的專業能力。以工程學等領域為例，近幾年英國勞動市場上，本國民眾可取得的學徒制職場見習機會大減近50%，而政府核發給外籍人士的工作簽證數量卻翻倍。

首相府指出，英國仍將對全球最優秀的人才開放，但透過大量自海外招募勞動力以解決「可避免的」技術人力短缺問題，這樣的時代即將結束。

根據規劃，英國政府將設立成員包括產業人士、官員、專家的「勞動市場證據小組」（Labour MarketEvidence Group），以瞭解哪些產業或專業領域特別依賴外來勞動力、或者對本國潛在人力的相關知識技能和教育訓練投資不足，並採取跨部會、跨產官學界的措施因應。

在新政策下，若被認定長期不合理依賴外來勞動力，企業恐遭政府撤銷引進、雇用外籍人士的執照。

此外，英國政府擬對有刑事紀錄的外籍人士鬆綁驅逐或遣送規定。未來不僅是遭判一年以上徒刑，任何在英國有刑事紀錄的外籍人士將更容易遭逐出境。

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