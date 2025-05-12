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2台人在韓涉非法拍攝美軍機設施被捕 已尋求法律協助

中央社／ 首爾12日專電
南韓與美國軍方10日至11日共同在京畿道駐韓美軍基地舉辦「2025年烏山空軍力量展示日」。圖/取自KFN뉴스在YT的影音
南韓與美國軍方10日至11日共同在京畿道駐韓美軍基地舉辦「2025年烏山空軍力量展示日」。圖/取自KFN뉴스在YT的影音

2名台灣人因在韓國違法拍攝美軍軍機和設施遭逮捕，駐韓國台北代表部表示，因其已尋求法律協助，已向當事人家屬提供律師參考名單，並請韓國警方協助通知後續情況。

韓國京畿南部警察廳表示，平澤警察署以涉嫌違反軍事基地與軍事設施保護法罪名，緊急逮捕40多歲及60多歲的2名台灣人進行調查，他們涉嫌於10日上午在位於平澤的烏山空軍基地（Osan Air Base）航展非法拍攝美國軍事設施和設備。

駐韓台北代表部表示，當事人家屬已向代表部尋求法律協助，代表部已提供律師參考名單，並請韓國警方在必要時，通知代表部後續狀況。據悉，當事人仍在平澤警察署接受調查。

韓聯社報導指出，遊客在航展中通常可自由拍照，但由於近期發生一連串中國人士非法拍攝韓國軍方設施事件，美軍因而禁止包括中國、台灣等一些特定國家地區的公民進入烏山基地航空展（Osan Air PowerDays）活動，遭捕的2名台灣人據稱是混在韓國遊客之間進場。

警方表示，當天收到通報稱「有可疑的人到處拍照」，才出動抓捕當事人，正研議是否聲請正式逮捕。

台灣人 警察

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