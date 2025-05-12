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華沙購物中心2024年大火 波蘭劍指俄羅斯

中央社／ 華沙11日綜合外電報導

波蘭首都華沙（Warsaw）一間大型購物中心去年發生火災，波蘭當局今天指控是由俄羅斯情報部門所策劃。

法新社報導，自2022年2月俄羅斯攻擊烏克蘭之後，烏克蘭的忠實盟友波蘭聲稱自己是破壞行動的目標，並將責任歸咎於俄羅斯。

2024年5月，一場大火徹底摧毀華沙一間大型購物中心，其中有1400家小型商店，大部分是由越南社區成員擁有。

波蘭當局立即展開調查，但先前一直避免指責莫斯科。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在社群平台X表示：「我們現在可以肯定，華沙的馬利維斯卡（Marywilska）購物中心大火是俄羅斯特勤單位指使的。」

波蘭司法部與內政部今天在另一份聯合聲明中表示，部分嫌疑人已被拘留，其他嫌疑人身分確定，但仍在逃。

聲明還指出：「這些人的行動是由一名居住在俄羅斯的特定人士組織與指揮。」此外，兩部門也強調正與立陶宛合作，「部分嫌疑人在那裡也進行分散注意力的破壞活動」。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭已拘留並判處數名涉嫌為俄羅斯情報部門進行破壞的人員，他們被指控襲擊、縱火或縱火未遂等罪名。

2024年5月，由於莫斯科「涉入」一場「混合戰」（hybrid war），波蘭限制俄羅斯外交官在波蘭領土的行動。

波蘭在5個月後下令關閉俄羅斯駐波蘭西部的波茲南（Poznan）領事館，指責莫斯科策劃「破壞行動」。

波蘭外交部門去年12月表示，如果「恐怖主義」行為持續發生，波蘭將關閉所有俄羅斯駐波蘭領事館。

俄羅斯今年1月關閉波蘭駐聖彼得堡（SaintPetersburg）領事館作為報復。

俄羅斯 波蘭

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