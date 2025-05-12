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2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕 韓媒曝「3度擅闖管制區」

2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕！韓媒曝「3度擅闖管制區」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓與美國軍方10日至11日共同在京畿道駐韓美軍基地舉辦「2025年烏山空軍力量展示日」。圖/取自KFN뉴스在YT的影音
南韓與美國軍方10日至11日共同在京畿道駐韓美軍基地舉辦「2025年烏山空軍力量展示日」。圖/取自KFN뉴스在YT的影音

南韓NEWS1報導，南韓與美國軍方共同在京畿道駐韓美軍基地進行烏山空軍基地航空展，期間2名台灣人因非法拍攝軍機遭當地警方緊急逮捕。

這起事件發生在10日上午約9時，位於京畿道平澤市的駐韓美軍烏山空軍基地（K-55）正在舉行「Osan Air Power Days2025年烏山空軍力量日」活動。60多歲的台灣籍A某與40多歲的B某非法拍攝航空器，遭目擊者通報「現場有可疑人士」，警方到場後緊急逮捕兩人。

韓國京畿南部警察廳安保搜查科12日證實，這兩名台灣人已違反《軍事基地及軍事設施保護法》，已經立案調查。報導指出，兩人以觀光簽證入境，為觀賞空軍武力展示而前往現場。據了解，這場活動開放給美國及南韓人，對外籍旅客有參觀限制，美國通令禁止中港澳及台灣等地人士進入營區參觀。

警方進一步指出，A某等人三度無視美軍管制，擅自進入管制的活動區。兩人在警方調查時表示彼此互不相識警方正針對兩人是否涉及對韓敵對活動進行深入調查。

「2025年烏山空軍力量展示日」是由韓美空軍共同主辦的航空文化慶典，於10日至11日在K-55基地以「尊重過去，創造未來」為主題舉行。

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