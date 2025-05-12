阿根廷發現83箱納粹資料 深藏最高法院地下室

阿根廷最高法院今天表示，近期在院內地下室發現阿根廷當局在第二次世界大戰期間沒收的數十箱納粹資料。

路透社報導，阿根廷最高法院在聲明中說，根據法院拼湊出的歷史，德國駐東京大使館於1941年6月利用日本汽船「南阿丸」把這83個箱子寄到阿根廷。

阿根廷當局當時注意到這一大批貨物，擔心內容物可能影響阿根廷在戰爭中的中立地位。

儘管德國外交代表當時聲稱箱內裝的是個人物品，阿根廷海關當局仍隨機搜查了5個箱子。

他們發現納粹政權的明信片、照片和宣傳資料，還有數以千計納粹黨筆記本。一名阿根廷聯邦法官沒收這些資料，將案子轉給最高法院。

目前不清楚這些東西為何被運到阿根廷，也不知道最高法院當時採取哪些行動。

84年後，工作人員在籌備最高法院博物館時發現這些箱子。

最高法院表示：「打開其中一個箱子時，我們發現裡面裝有目的在二戰期間於阿根廷鞏固和宣傳（納粹領袖）希特勒（Adolf Hitler）意識形態的資料。」

最高法院已將這些箱子搬到一個配備特殊安全措施的房間，並邀請布宜諾斯艾利斯大屠殺博物館參與保存與盤點工作。

阿根廷在二戰期間維持中立，直到1944年與軸心國斷絕來往，隔年向德國和日本宣戰。

根據大屠殺博物館資料，從1933年到1954年，4萬名歐洲猶太人逃離納粹迫害，入境阿根廷。拉丁美洲最大的猶太社群就在阿根廷。