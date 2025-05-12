菲律賓期中選舉登場 牽動未來3年政治版圖

菲律賓今天舉行期中選舉，數以千萬計選民湧入各地投票所，選出近1萬8000多個職位，其中參議院席次選舉結果將牽動菲律賓未來3年政治版圖，備受關注。

本屆期中選舉，菲律賓6843萬登記選民預料將湧入3萬7000多座投票所，改選參議院24席中的12席，以及選出300多名眾議員，還有各省市鎮地方首長和地方議員，總計1萬8200多人。

今天清晨5時至7時為博愛時段，方便長者、孕婦及行動不便人士投票，其餘選民則於上午7時至傍晚7時投票；為緩解部分選區的投票人潮，菲律賓選舉委員會（Comelec）也把一些投票所設於商場之中。

菲律賓採取自動化選舉，民眾把選票填好後放入自動計票機，投完票後將指甲塗上油墨，以免有人重複投票。地方選舉結果最快今晚可以揭曉，全國選舉結果最快預計明天上午揭曉。

為維持選舉秩序，菲律賓早於1月12日就開始禁止民眾攜槍，警方於5月3日即已進入全面警戒狀態，昨天開始禁酒，明天解禁。

中央選舉委員會、台灣民主基金會及台灣自由選舉觀察協會，今年也組團前來觀察，瞭解菲律賓的選舉程序，相互學習。

期中選舉一般被視為民眾對總統前3年表現的公投，同時也是3年後總統大選的前哨戰，隨著現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）兩大政治家族的決裂，本屆選舉受關注。

2022年，小馬可仕與薩拉強強聯手，以壓倒性姿態拿下總統、副總統職位，但選後因理念不合決裂。由於兩家族都有機會於2028年問鼎總統大位，使競爭更加激烈，觀察人士分析，本屆期中選舉「勝方將摧毀敗方」。

小馬可仕將藉由此次選舉展現家族仍具影響力，不致陷入跛腳窘境；薩拉則因身陷彈劾案，加上父親前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因人權爭議被押送海牙國際刑事法院受審，家族面臨生存之戰。

由於菲律賓眾議院已通過彈劾薩拉，呈遞參議院於選後審理，因此參議院選舉結果將會決定薩拉的命運。如果參議院2/3成員同意彈劾，薩拉將被拔除副總統職位，且終身不得再任公職。

由於馬可仕家族被認為親美、杜特蒂家族被認為親中，菲律賓將來由哪一個家族掌權，將牽動區域地緣政治版圖。此外，政治惡鬥是否導致政局動蕩影響國家發展，也是觀察人士關心的問題。