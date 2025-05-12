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菲律賓展開期中選舉投票 12席參議員成政局關鍵

中央社／ 馬尼拉12日綜合外電報導

菲律賓今天舉行期中選舉，這次選舉普遍被視為針對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和被彈劾的副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）之間激烈爭執的一次公民投票。

綜合法新社與路透社報導，投票自當地時間清晨7時（同台灣時間）開始，將選出眾議員、地方首長及地方議員等超過1萬8000人。

其中可能對2028年總統選舉造成重要影響的是參議院選舉。

今天選出的12名參議員將成為審理薩拉彈劾案的半數成員，此案暫定今年7月開審，可能導致她永久不得擔任公職。

薩拉與小馬可仕曾是盟友，後來長期不睦，今年2月薩拉因涉嫌貪汙和圖謀暗殺小馬可仕等「嚴重犯罪」被眾議院彈劾，引爆兩人之間的齟齬。

約一個月後，薩拉的父親、前總統杜特蒂（RodrigoDuterte）被逮捕送往國際刑事法院（ICC），因他過去發動致命反毒行動，被控涉嫌危害人類罪而受審。

薩拉在24席的參議院中需要9票才能保住未來參選總統的希望。

截至今天，前12名領先的候選人中，有7人獲得小馬可仕支持，4人與薩拉結盟。

菲律賓大學政治系教授亞魯奎（Aries Arugay）說：「這場選舉不只是一次對小馬可仕政府的非正式公投…參議院選舉是關鍵的代理人戰爭…小馬可仕必須保住多數或絕對多數，以推動他的立法和經濟政策。」

薩拉本月8日在馬尼拉造勢時提及「大規模」選舉舞弊的可能性，並再次指稱杜特蒂被送到國際刑事法院相當於「綁架」。

杜特蒂雖被囚禁在荷蘭海牙，仍在其家族的南部鐵票區納卯（Davao）競選，希望再次成為當地市長。至少有一項當地民意調查顯示他將輕鬆獲勝。

小馬可仕 薩拉

延伸閱讀

菲律賓期中選舉專題2／菲律賓選民投票看「品牌」 政治王朝暫難撼動

菲律賓期中選舉專題1／菲國期中選舉 馬可仕與杜特蒂2大家族存亡戰

菲律賓期中選舉專題4／菲律賓期中選舉 可能牽動地緣政治

菲期中選舉造勢晚會 小馬可仕重申主權領土不退讓

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