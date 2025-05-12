反對極右翼政黨 德國各地民眾上街遊行

德國另類選擇黨（AfD）對被列為「極端主義」團體一事向法院提起告訴之際，今天德國各地有數以千計民眾走上街頭，以示反對這股極右翼勢力。

德國國內情報部門上週將反移民的德國另類選擇黨列為「極右翼極端主義」組織，並指控此黨試圖破壞德國民主。

在德國另類選擇黨提告並進入法院審理期間，情報部門也暫停此一分類措施。

在活動團體「團結起來反對右翼」（Togetheragainst the Right）號召下，反對德國另類選擇黨的示威群眾今天在德國60個地點上街遊行。

警方表示，約有3000名抗議人士聚集在柏林著名的布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前，而主辦方則估計有7000人參加。

他們高喊：「團結起來反對法西斯主義。」

主辦單位在其網站上表示：「德國另類選擇黨不是一個普通政黨，不該像對待其他政黨一樣對待它…現在是認真考慮禁止此黨的時候了。」

德國另類選擇黨的聲勢日益高漲。在德國2月選舉中，得票率僅次於新任總理梅爾茨（Friedrich Merz）所領導的保守黨。

德國另類選擇黨表示，情報部門針對德國另類選擇黨的決定是出於政治動機。