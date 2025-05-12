快訊

怕遭查水表？福建泉郡富美宮參訪拱天宮二媽遊庄 喊卡

MLB／大谷翔平母親節粉嫩出擊掃雙安 IG分享與妻女大手牽小手萌照

早上只喝一杯咖啡有害嗎？沒生病卻不舒服 當心「隱性低血糖」作怪

反對極右翼政黨 德國各地民眾上街遊行

中央社／ 柏林11日綜合外電報導

德國另類選擇黨（AfD）對被列為「極端主義」團體一事向法院提起告訴之際，今天德國各地有數以千計民眾走上街頭，以示反對這股極右翼勢力。

德國國內情報部門上週將反移民的德國另類選擇黨列為「極右翼極端主義」組織，並指控此黨試圖破壞德國民主。

在德國另類選擇黨提告並進入法院審理期間，情報部門也暫停此一分類措施。

在活動團體「團結起來反對右翼」（Togetheragainst the Right）號召下，反對德國另類選擇黨的示威群眾今天在德國60個地點上街遊行。

警方表示，約有3000名抗議人士聚集在柏林著名的布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前，而主辦方則估計有7000人參加。

他們高喊：「團結起來反對法西斯主義。」

主辦單位在其網站上表示：「德國另類選擇黨不是一個普通政黨，不該像對待其他政黨一樣對待它…現在是認真考慮禁止此黨的時候了。」

德國另類選擇黨的聲勢日益高漲。在德國2月選舉中，得票率僅次於新任總理梅爾茨（Friedrich Merz）所領導的保守黨。

德國另類選擇黨表示，情報部門針對德國另類選擇黨的決定是出於政治動機。

德國 移民

延伸閱讀

德英法「列車訪烏」細節曝光 梅爾茨主導外交行動

影／剴剴案護兒訴求8.5萬人連署 凱道遊行民眾合唱落淚

挺陸配遊行高舉「反迫害反霸凌」旗幟 大喊賴清德下台

歐戰勝利80年 拜耳、西門子…48德企首認是納粹共犯

相關新聞

最愛戒嚴時代？羅馬尼亞「威權懷舊症」

對過去獨裁政治的偏好，稱為威權懷舊症（Authoritarian nostalgia），在世界各國屢見不鮮。這種症頭的特徵像是選擇性記憶——活在西奧塞古統治下的人們，只記得共產政權某些積極的部分，卻不願意承認發生的壞事，也有對政治無感的人，純粹只是懷念逝去的青春，錯誤地將共產政權和過去的歲月連結。

美國富人被川普嚇到移居英格蘭科茲窩 那裡有何魅力？

美國總統川普上台後的種種驚人之舉不僅嚇跑了資金，也趕跑了美國富人，許多富人移居海外或在海外置產，首選為英國。距倫敦不遠，又擁有田園風光的英格蘭科茲窩地區（Cotswolds）就吸引不少美國科技新貴、東岸的金融界人士和好萊塢電影人去定居或置產，高級俱樂部和奢侈品牌也緊隨而至，科茲窩有何魅力？

英將召集歐洲外長會談 馬克宏強調談判須先停火

英國首相施凱爾下週將與歐洲聯盟（EU）領袖召開峰會，英國外交大臣明天將先行接待歐洲同僚，討論對烏克蘭的支持及更大規模的區...

日本傳統一泊二食漸消失 為何旅館和遊客都開心

近年來，隨日圓貶值，大量外國觀光客湧入日本，日式款待（Omotenashi）的形態逐漸轉變。台灣人最愛造訪的京都與城崎溫泉，許多傳統旅館陸續取消一泊二食的標準接待模式。日本媒體採訪業者和旅客發現，背後理由不只是人力不足那麼簡單。 越愈來多京都的日式旅館悄悄縮減供餐服務，有的改純住宿，有的僅供應早餐，或者只在日本學校畢旅團體入住時才供餐，也有旅館乾脆協助旅客預約外面的餐廳；共通點是：逐步退出一泊二食的經營方式。

執政黨「換洙」不成 金文洙參選南韓總統民調大落後

南韓國民力量黨十日突然發動將總統候選人從金文洙改為前代理總統兼國務總理韓悳洙，但遭黨員投票否決。金文洙十一日正式登記為國...

菲期中選舉2大家族存亡戰 還牽動美中

菲律賓將在十二日舉行期中選舉，改選眾議院三一七席、參議院廿四席中的十二席，以及地方首長及地方議員，總計一萬八千二百多人。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。