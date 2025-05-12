多倫多Team Taiwan參加大型路跑活動 挺台入WHA

為推動台灣參與WHA，多倫多台灣人社區今年首度以「TeamTaiwan」名義，加入加拿大主流社會Mackenzie醫院基金會主辦的年度路跑活動，不但是人數最多的報名團隊，捐款金額也佔主辦方募款總額近3分之1。大家在路跑過程中不時高呼Team Taiwan，在現場搶盡風頭。

這場大型健康路跑慈善活動是Mackenzie Health基金會第20年舉辦，地點在大人小孩都喜愛的「加拿大奇幻樂園」（Canada Wonderland）。昨天清晨天剛亮，包括Team Taiwan在內近2000位參與者陸續在這座全加拿大最大主題樂園聚集，準備展開3至5公里路跑健走行動。

Team Taiwan隊長、加台經貿文化交流協會會長莊博雄向中央社表示，多倫多僑界為推動台灣加入世界衛生組織（WHO）、參與世界衛生大會（WHA），多年來持續舉辦講座或健行等活動，去年還首度在多倫多市中心鬧區「央-登打士廣場」（Yonge-DundasSquare）辦造勢活動，希望喚起更多人重視。今年僑界進一步發揮創意，與主流年度路跑活動結合，組成「Team Taiwan」並共同捐款，用「團結力量大」展現台灣參與WHA的決心和誠意。

Team Taiwan人數上百人，是今年Mackenzie Health健康路跑活動參與人數最多的團隊，捐款金額合計加幣10845元（約合台幣24萬元），直逼路跑活動募款總金額加幣33500元的3分之1；多倫多台灣社區動員成果不凡。

駐多倫多辦事處長梁毅鵬這天也率領辦事處全體成員加入「Team Taiwan」，一起為台灣加入WHA而跑。他在現場向大家表示，台灣公共衛生世界一流，公共衛生和健康不是商品、更不是政治場域，台灣理當有資格加入全球最重要的世界衛生組織。他感謝加拿大持續支持台灣參與WHA，也感謝每一位加入Team Taiwan的鄉親朋友扮演「台灣的親善大使」，用熱情笑容和實際行動，讓更多人看見台灣。

路跑過程中，梁毅鵬與Team Taiwan成員不時高呼「Team Taiwan」、「Taiwan Can Help」等口號，多倫多地區首屆「海外青年文化大使」（FASCA）也以義工身分在場設置台灣攤位，說明台灣現況和未能參與WHA的處境；吸引眾多闔家參與路跑活動的加拿大人士目光。

第78屆世界衛生大會訂5月19日至27日在日內瓦召開，台灣迄今仍未獲邀請參加大會。