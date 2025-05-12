警告居民撤離後 以色列攻擊葉門荷台達港

近年來，隨日圓貶值，大量外國觀光客湧入日本，日式款待（Omotenashi）的形態逐漸轉變。台灣人最愛造訪的京都與城崎溫泉，許多傳統旅館陸續取消一泊二食的標準接待模式。日本媒體採訪業者和旅客發現，背後理由不只是人力不足那麼簡單。 越愈來多京都的日式旅館悄悄縮減供餐服務，有的改純住宿，有的僅供應早餐，或者只在日本學校畢旅團體入住時才供餐，也有旅館乾脆協助旅客預約外面的餐廳；共通點是：逐步退出一泊二食的經營方式。

2025-05-12 08:00