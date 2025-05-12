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警告居民撤離後 以色列攻擊葉門荷台達港

中央社／ 沙那／耶路撒冷11日綜合外電報導

以色列軍方今天對葉門什葉派激進團體青年運動控制的3個港口居民發布撤離警告。青年運動稍後表示，紅海港口荷台達遭到攻擊。

以色列對拉斯伊薩（Ras Isa）、薩利弗（Salif）和荷台達（Hodeidah）3個港口的居民發布撤離警告，不久之後荷台達遭到襲擊。以色列表示，3個港口為伊朗支持的青年運動（Houthi）所用。

不過，目前由青年運動營運的國營薩巴新聞社（Saba）主管艾默（Nasruddin Amer）否認有葉門港口遭到以色列攻擊。

以色列沒有立即針對這起攻擊發表評論。

在今天的襲擊之前，青年運動數日前曾對以色列發射一枚飛彈，遭到攔截。

美國總統川普本週將訪問中東地區。川普3月15日開始對青年運動據點升高軍事行動，日前同意阿曼居間斡旋的停火協議。不過青年運動表示，與美國達成的停火協議不包括停止攻擊以色列。

以色列 運動 青年

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