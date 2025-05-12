川普訪中東前 哈瑪斯宣布釋放最後一名生還美籍人質
巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯首席談判代表哈雅今天告訴路透社，哈瑪斯將釋放被囚禁在加薩走廊的以色列裔美籍人質亞歷山大，以利達成停火協議和允許人道救援進入加薩。
哈雅（Khalil al-Hayya）在聲明中說，卡達、埃及和土耳其共同致力促成亞歷山大（Edan Alexander）獲釋。
哈雅還說：「哈瑪斯（Hamas）確認，準備好立即展開密集談判，認真致力於達成結束戰爭的最終協議，並以商定的方式交換被扣押人士。」
美聯社報導，將前往中東的美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天深夜在致美聯社訊息中證實，哈瑪斯已經同意釋放加薩最後一名依然存活的美國公民亞歷山大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言