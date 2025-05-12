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執政黨「換洙」不成 金文洙參選南韓總統民調大落後

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
國民力量黨掀茶壺風暴 南韓國民力量黨10日放棄在黨內總統初選出線的金文洙（右）並重啟提名程序，前代理總統韓悳洙（左）當天入黨，但被黨員否決，仍提名金文洙。圖為兩人8日在首爾合影。美聯社
國民力量黨掀茶壺風暴 南韓國民力量黨10日放棄在黨內總統初選出線的金文洙（右）並重啟提名程序，前代理總統韓悳洙（左）當天入黨，但被黨員否決，仍提名金文洙。圖為兩人8日在首爾合影。美聯社

南韓國民力量黨十日突然發動將總統候選人從金文洙改為前代理總統兼國務總理韓悳洙，但遭黨員投票否決。金文洙十一日正式登記為國民力量黨總統候選人，將對上十日完成登記的共同民主黨候選人李在明民調顯示李在明支持度破五成，領先金文洙逾廿個百分點。

金文洙在首爾中選會登記成為總統候選人後說：「我一定會當選，並盡一切努力使南韓成為一個偉大的國家。」

金文洙是前勞動部長，透過初選獲得黨內提名，但此後受到黨內領導層強烈施壓，要求他和韓悳洙整合甚至退讓，因為民調顯示，和李在明的對決中，韓悳洙支持度高於金文洙。

國民力量黨緊急對策委員會十日突然發動更換總統候選人，閃電取消金文洙的候選人資格改由韓悳洙取代，但在黨員緊急投票中以些微差距遭否決。這項發展顯示國民力量黨陷入混亂。

金文洙對國民力量黨十日投票做出的決定表示歡迎，稱是「令人驚訝的奇蹟」，並感謝黨員「維護民主」。

六月三日總統大選逼近，金文洙正式登記成為候選人後，在國民力量黨總部和韓悳洙會面，承諾合作贏得總統大選。兩人一見面就互相擁抱，韓悳洙表示將全力協助金文洙勝選。

不過，韓聯社報導，民調機構Realmeter十一日最新民調顯示，若大選出現李在明、金文洙和改革新黨候選人李俊錫，李在明以百分之五十二點一支持度遙遙領先，金文洙百分之卅一點一，李俊錫只有百分之六點三。

另外，百分之五十五點八的受訪者希望政黨輪替，較上一次調查上升四點三個百分點。

南韓 投票 李在明 民調 總統大選

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