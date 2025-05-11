快訊

明大雨狂炸南台灣…周三雷雨區擴大 高溫不降仍上看30度

創新低！金融業對陸曝險破底9000億大關 銀行年砍千億加速逃

聽新聞
0:00 / 0:00

移民大增引民怨…英國擬縮緊簽證規範 12日將在國會公布白皮書

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英國政府將縮緊簽證規範以限制移民。路透
英國政府將縮緊簽證規範以限制移民。路透

英國政府研擬緊縮簽證規範，限制透過合法管道流入的移工數量，以因應國內對移民的反彈聲浪。

根據移民白皮書，倫敦當局將對技術簽證申請人引入新的學士學歷門檻，並限制低技術勞工簽證數量。內政部11日宣布，將指派一個工作小組，識別過度依賴外籍勞工的產業。

內政部表示，其中一項措施，會是在有明確人力短缺證據、且雇主承諾加強本國人才訓練與招募的前提下，才會發放具備限期的低技術勞工簽證。該部會將於12日在國會公布白皮書時說明相關規劃。

英國首相施凱爾為回應移民導致公共服務壓力日增的擔憂，已承諾降低移民人數。這項議題也曾在去年夏季工黨上台後引發抗議，並演變為右翼暴力事件。

自前首相強生政府2020年推出技術勞工簽證計畫以來，相關簽證的數量已暴增兩倍。該計畫原本被定位為英國脫歐後強化邊境控制的手段。

截至2023年6月的一年內，英國淨移民人數創下90萬6,000人的歷史新高，迄今仍徘徊在歷史高檔。2021年至2024年，永久定居英國的人數成長80%；2021年至2023年，依親人數也激增360%。

外界抨擊，英國政府未考量移民對企業的衝擊，也未能有效防止簽證持有人遭剝削，例如遭遇人口販運或債務奴役，尤其是在照護產業。保守黨的內政事務發言人菲爾普表示，現行措施無法充分因應合法移民激增的情況。

移民 簽證 脫歐 英國 雇主

延伸閱讀

烏克蘭單方宣布停火 普亭願直接與烏談判

終結大規模移民 英國擬緊縮工作簽證

籲俄國接受30日停火 歐洲：否則就制裁

獲美當靠山！烏克蘭願無條件停火30天 4國示警普亭恐面臨大規模制裁

相關新聞

美中共管台海不再？川普上任後「放水」 學者：那就由大陸來約束

觀察美國總統川普上任迄今的台海政策，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣11日表示，過去在小布希時代有句話叫「中美共管台海局...

移民大增引民怨…英國擬縮緊簽證規範 12日將在國會公布白皮書

英國政府研擬緊縮簽證規範，限制透過合法管道流入的移工數量，以因應國內對移民的反彈聲浪。

今辦第4輪核談判！美國、伊朗於阿曼首都溝通 濃縮鈾為雙方紅線

伊朗與美國將於今天舉行有關德黑蘭當局核計畫的第4輪談判，美國官員對於伊朗進行鈾濃縮活動的反對意見日益強烈，伊朗官員則說濃...

菲律賓期中選舉明登場！我組3團觀選 陳牧民提兩點台灣沒有

菲律賓將於明天舉行期中選舉，台灣有3團10餘人前來觀選，瞭解菲律賓的選舉程序、透明度與公正度，以及選後政局可能對台灣帶來...

昨參加紅場閱兵…布吉納法索總統會普亭 尋求深化與俄羅斯軍事關係

布吉納法索總統特拉奧黑（Ibrahim Traore）今天在訪問莫斯科期間，呼籲與俄羅斯建立更深入的軍事和科學聯繫

茶壺裡風暴…南韓執政黨換「洙」失敗恢復提名

南韓保守派最大黨國民力量黨10日放棄3日在黨內總統初選出線的黨籍總統參選人金文洙，並重啟提名程序。原本無黨籍的前代理總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。