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患帕金森氏症風險增126%！美研究示警住「1處」附近要小心 恐是殺蟲劑惹禍

美中共管台海不再？川普上任後「放水」 學者：那就由大陸來約束

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
北京聯合大學台灣研究院院長李振廣11日受訪表示，過去在小布希時代有句話叫「中美共管台海局勢」，現在美國明顯在放水，那就由大陸來管。記者陳宥菘／攝影
北京聯合大學台灣研究院院長李振廣11日受訪表示，過去在小布希時代有句話叫「中美共管台海局勢」，現在美國明顯在放水，那就由大陸來管。記者陳宥菘／攝影

觀察美國總統川普上任迄今的台海政策，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣11日表示，過去在小布希時代有句話叫「中美共管台海局勢」，現在美國明顯在放水，那就由大陸來管，美國如果不對賴清德進行約束，「我們（大陸）來約束」。

大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦的「兩岸關係研討會」10、11日在上海登場，包含大陸官員、兩岸學者約150多人與會。李振廣在會議期間受訪作出上述表示。

赴陸參會的文化大學國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委趙建民受訪時也提到，拜登時期美中雖已進入對抗，但政策謹慎，除了建構國際上的民主聯盟，對大陸進行圍堵，也了解到兩岸關係的危險性，會與大陸建立「護欄」，包含中美領導人、大陸外長與美國國安顧問經常見面討論台海議題，「川普上台後只在意經濟，其他一概不在意」。

趙建民續指，中美共管台海主要目的是防止兩岸出現非和平的狀態，但川普上任以來的重點都放在經濟上讓美國強大，目光沒有飄過來台海安全，也就沒有中美共管的問題，現在看起來是「一方（陸方）獨管」。

趙建民並舉出金馬水域、台海中線的現況，表示台灣也無法實際參與管理，「現在台海沒有管理了，一方把他的意志放到這裡，他要強化管理就強化，他要溫和一點就溫和。」他建議國安團隊應思考抗中政策，基礎還是要能夠管理台海。

針對兩岸對抗加劇，李振廣表示，大陸正在實現以「中國式現代化」的確定性來應對周邊環境的各種不確定性，而現代化也包括軍事現代化，如果兩岸將來走向迎頭相撞，「那麼最先進的武器一定會用在台海戰場」，「台獨分子第一個會享受到現代化的毀滅性災難」；反之，如果兩岸走和平發展和交流，「大家一家人，有事好好說」。

趙建民則觀察指出，中國大陸仍維持和平統一的政策，雖然解放軍演習力度增加、戰法有所調整，但並沒有要加速武力解決問題的傾向，而是對兩岸融合發展交流仍相當積極，力度甚至有所增加。他建議賴政府應該把握這些有利於兩岸發展的因素。

川普上任後「中美共管台海」不再，文化大學國發大陸所兼任教授趙建民11日受訪表示，現在看起來是「一方（陸方）獨管」。記者陳宥菘／攝影
川普上任後「中美共管台海」不再，文化大學國發大陸所兼任教授趙建民11日受訪表示，現在看起來是「一方（陸方）獨管」。記者陳宥菘／攝影

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