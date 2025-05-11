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昨參加紅場閱兵…布吉納法索總統會普亭 尋求深化與俄羅斯軍事關係

中央社／ 莫斯科10日綜合外電報導
布吉納法索總統特拉奧黑（Ibrahim Traore）今天在訪問莫斯科期間，呼籲與俄羅斯建立更深入的軍事和科學聯繫。美聯社
布吉納法索總統特拉奧黑（Ibrahim Traore）今天在訪問莫斯科期間，呼籲與俄羅斯建立更深入的軍事和科學聯繫。美聯社

布吉納法索總統特拉奧黑（Ibrahim Traore）今天在訪問莫斯科期間，呼籲與俄羅斯建立更深入的軍事和科學聯繫。

法新社報導，這位布吉納法索軍政府首腦和俄國總統普亭（Vladimir Putin）在克里姆林宮舉行會晤。一天前，他們與其他國際領導人一起參加了紅場（Red Square）閱兵。

特拉奧黑表示：「儘管面臨諸多制裁，俄羅斯仍然…保持著在國際舞台上的領先地位。這對我們所有人來說都是一個啟示。」他同時盛讚俄羅斯軍隊的「現代化」裝備。

特拉奧黑表示，布吉納法索「與俄羅斯國防部有許多計畫」，但沒有透露細節。

2022年9月，特拉奧黑透過政變奪取政權，在其領導下，布吉納法索疏遠前殖民統治者法國，與俄羅斯越走越近。

俄羅斯2022年對烏克蘭發動攻勢以來，面臨嚴厲制裁，外交政策也有重大轉變，包括加強與非洲的關係。

特拉奧黑表示，在俄羅斯軍隊介入烏克蘭局勢之際，他不會向莫斯科要求軍事援助。

但他表示，俄羅斯可以分享其「知識」，幫忙布吉納法索「教育其年輕人」，並結束該國安全部隊與聖戰士起義的衝突。

俄羅斯 布吉納法索 普亭 烏克蘭 莫斯科

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