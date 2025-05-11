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反制極音速武器 日本將啟動「電磁砲」海上發射試驗

中央社／ 東京11日專電

日本防衛省積極開發以電磁力高速發射砲彈的新型武器「電磁砲」，決定近期將在海上發射試驗。電磁砲被認為可以攔截中國和北韓的極音速武器，日本的目標是將電磁砲搭載於「神盾系統搭載艦（ASEV）」。

讀賣新聞報導，電磁砲的特徵是透過砲管內的軌道導電，產生電磁力射出專用的金屬製砲彈，比一般使用火藥的砲彈發射速度更快、射程也更遠。由於不使用火藥，砲彈儲存更加方便，對自衛隊員來說也更安全。

電磁砲除了可用於攻擊艦艇、飛機、無人機之外，還可能用於攔截飛行速度是音速5倍（5馬赫）以上，且可以不規則軌道在低空飛行的「極音速武器」，被期待成為改變戰力平衡的關鍵角色。

日本從2016年開始電磁砲研究。2023年夏季，海上自衛隊的試驗艦「Asuka號」已搭載小型試作品進行海上發射實驗。這次「Asuka號」將運送全長約6公尺、重量約8公噸、接近實戰尺寸的大型試作品進行海上發射實驗。

這將是首次以接近實物大小的電磁砲進行海上發射試驗，目的是確認命中精準度等性能。

日本防衛省去年5月與德國、法國的國防部及研究機構簽署了共同研究協議，也派人到已經中斷電磁砲開發的美國軍方，使用美國的實驗數據，力推電磁砲實戰化。

日本的目標是開發艦載型電磁砲，部署於神盾系統搭載艦與新型護衛艦，但目前仍存在軌道被砲彈磨損，導致難以連續發射，以及發射速度降低等技術性問題。

中國方面也在加速開發電磁砲。根據「南華早報」，中國海軍工程大學在2023年11月發表的論文中表示，已成功測試一種新型電磁軌道發射系統，完成了120次發射試驗，可快速發射砲彈而不會使軌道受損，並稱「中國在此技術方面領先全球」。

日本 美國 自衛隊

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