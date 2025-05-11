巴拿馬前總統獲庇護 離開藏身處前往哥倫比亞
哥倫比亞當局今天表示，哥國已向巴拿馬前總統馬丁內利提供庇護。與馬丁內利關係密切的兩名消息人士透露，馬丁內利已離開位於巴拿馬市的尼加拉瓜大使館，前往哥倫比亞。
路透社報導，巴拿馬法院以洗錢罪為由，判處前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）10年以上徒刑。自巴拿馬最高法院去年2月確認其判決後，馬丁內利便一直藏身於巴拿馬市的尼加拉瓜大使館內。
巴拿馬當局在聲明中表示，他們完全依照「1928年庇護公約」（1928 Convention on Asylum）及「1933年政治庇護公約」（1933 Convention on Political Asylum）所規定的義務，為這位前總統提供從大使館前往巴國機場的安全通道。
哥倫比亞外交部表示，向馬丁內利提供庇護是「哥倫比亞人道主義傳統的一部分，以保護因政治因素遭受迫害的人」。
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