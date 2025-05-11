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剛果民主共和國洪水氾濫 超過100人喪生

中央社／ 剛果民主共和國布卡伏10日綜合外電報導

剛果民主共和國地方官員今天告訴法新社，夜間洶湧的洪水淹沒東部一個村莊，造成100多人死亡，其中許多是正在睡夢中的兒童。

地方官員阿基利（Bernard Akili）對法新社表示，8日到昨天夜裡，暴雨引發洪水，淹沒南基伍省（South Kivu）卡薩巴村（Kasaba）。

他說，暴雨導致卡薩巴河一夜決堤，湍急的河水「捲走沿途的一切，大石頭、大樹和泥土，摧毀湖邊的房屋」。

他說：「罹難者主要是兒童和老人。」他也表示，另有28人受傷，約150棟住家被毀。

地方行政長官卡隆基（Sammy Kalonji）表示，洪災已造成至少104人死亡，並造成「巨大的財務損失」。

當地居民告訴法新社，截至今天已發現約119具遺體。

剛果民主共和國經常發生這種天災，尤其是在東部大湖沿岸，周邊的山丘因森林砍伐而變得脆弱。

2023年，洪水造成南基伍省基伍湖（Lake Kivu）多個社區400人死亡。

剛果 死亡 洪水

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