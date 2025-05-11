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厄瓜多11兵遭哥國游擊隊伏擊身亡 全國哀悼3天

中央社／ 基多10日綜合外電報導

厄瓜多總統諾波亞今天宣布全國哀悼3天，悼念前1天遭叛亂組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）殘黨伏擊身亡的11名國軍士兵。

法新社報導，厄瓜多與哥倫比亞近來暴力事件激增，背後與哥國境內製造的古柯鹼，經由厄瓜多港口走私至美國和歐洲有關。

厄瓜多官員表示，昨天約80名士兵在厄瓜多亞馬遜地區執行任務來打擊非法採礦時，遭到哥倫比亞革命軍殘黨攻擊，造成11名士兵和對方1名武裝分子身亡，另有1名厄瓜多士兵受傷。

軍方昨天聲明表示，對方在「伏擊」行動中使用了炸藥、手榴彈和槍支。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）在社群平台X表示：「我們會找到凶嫌，將他們繩之以法。」

總統府表示，為追悼陣亡士兵，全國哀悼3天至12日。

哥倫比亞革命軍曾是拉丁美洲勢力最大的游擊隊，2016年與哥國政府達成歷史性和平協議，但部分隸屬這個組織的武裝派系不接受協議，轉而以非法採礦、毒品走私等犯罪活動來維持生存。

厄瓜多 哥倫比亞 走私

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