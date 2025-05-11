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日本自民黨鞏固選前團結 不提「夫婦別姓」修正法案

中央社／ 東京11日專電

日本執政自由民主黨為了不在夏天參議院大選前破壞團結，已經決定不在本次國會會期提出「選擇性夫婦別姓（夫妻不同姓）」相關修正法案，也表態反對在野黨提案，因此本會期通過相關修法的可能性不高。

讀賣新聞報導，自民黨幹事長森山裕、政調會長小野寺五典等黨內高層8日在國會協商對策，達成共識不擬定相關法案。

自民黨內部以保守派為中心的議員反對夫婦別姓制度，建議把適用舊姓（婚前姓氏）的範圍擴大來解決問題，另一方面，也有一定人數的議員贊成夫婦別姓制度。由於難以達成一致意見，為了不在夏天參議院大選之前破壞團結，自民黨決定不提出修正法案。

根據自民黨相關人士透露，黨內正在討論表決在野黨提案時，要對自民黨議員施加黨紀約束。

在野黨方面，基於個人身分認同與性別平等考量，立憲民主黨4月30日向眾議院提交民法修正案，希望導入「選擇性夫婦別姓制度」，讓夫妻在結婚時選擇是否保留各自的原姓氏。

國民民主黨也主張實施夫婦別姓制度，但不打算支持立憲民主黨的提案。日本維新會則是起草了賦予婚前姓氏法律效力的相關修正法案大綱。公明黨雖然支持夫婦別姓，但主張和自民黨合作提出法案。各個在野黨之間步調不一致，因此本會期通過相關修法的可能性不高。

日本民法規定夫妻結婚後必須使用同樣的姓氏，實際上多是女性冠夫姓，也是全球唯一規定結婚的夫婦必須統一姓氏的國家。有學者研究，這種同姓氏規定讓姓氏的種類減少，也讓部分稀有姓氏面臨滅絕危機。

東北大學高齡經濟社會研究中心教授吉田浩調查，2023年日本國內姓「佐藤」的民眾最多，占全體的1.5%。他也驗證了如果夫婦必須同姓氏的制度持續下去，大約500年後，日本人的姓氏可能只剩佐藤。

日本 民主黨 自民黨

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