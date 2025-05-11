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孟加拉前總理暴力鎮壓 臨時政府再祭政黨禁令

中央社／ 達卡10日綜合外電報導

孟加拉臨時政府今天對前總理哈希納所屬政黨「人民聯盟黨」下達活動禁令，且將持續執行至去年導致孟加拉變天的抗議及鎮壓事件審判結果出爐為止。

去年7月，孟加拉學生團體因為反對公務員職缺配額制度發起示威，時任總理的哈希納（Sheikh Hasina）下令警方鎮壓，引發流血。去年8月，哈希納宣布辭職並逃往國外，且拒絕接受達卡（Dhaka）當局依違反人道罪名對她發出的逮捕令。

法新社報導，根據聯合國資料，去年7月的鎮壓造成多達1400名抗議人士喪生。

孟加拉司法部顧問的納茲魯爾（Asif Nazrul）今天向媒體表示，「已決定根據『反恐怖主義法』（Anti-Terrorism Act）禁止人民聯盟黨（Awami League）從事各項活動，包括在網路的部分，直到對人民聯盟黨及其領導人的審判結束。」

納茲魯爾表示，這項決定是為了保障國家「主權與維安」及「抗議人士的安全」，同時當作「原告與法庭證人」的保障機制。

人民聯盟黨直指臨時政府的這項行動「不合法」。

司法 孟加拉 總理

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