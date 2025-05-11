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菲律賓期中選舉專題4／菲律賓期中選舉 可能牽動地緣政治

中央社／ 馬尼拉11日專電

菲律賓地處美中地緣政治競爭的前線，有觀察人士認為，選舉結果可能牽動地緣政治發展，甚至影響台灣。

菲律賓12日將舉行期中選舉，改選參議院24席中的12席，選出眾議院317席，以及各省市鎮地方首長和地方議員，總計1萬8200多人。

期中選舉被視為是2028年總統大選的前哨戰，就目前的形勢看來，熱門總統人選可能來自馬可仕家族或是杜特蒂家族，因此這兩個家族將在本屆期中選舉全力拚搏，為3年後的總統大選創造條件。

菲律賓前總統艾奎諾三世的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）說，馬可仕家族被認為親美，而杜特蒂家族親中，本屆期中選舉結果將影響2028年總統大選，而總統大選又將牽動地緣政治。

亞馬斯分析，杜特蒂家族在大家長前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）現被海牙國際刑事法院（ICC）羈押、第2號人物副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）面臨彈劾的窘境下，本屆期中選舉的戰略目標應是求「生存」，活下來之後再求積蓄力量，於2028年拚總統大位。

他說：「如果杜特蒂家族於2028年重新掌權，勢必會是一個親中政府，台灣將受到影響。」

菲律賓北接巴士海峽、西鄰南海，在地緣政治上居重要戰略位置，若親美，則可透過美軍在菲律賓增加部署人員和先進武器，嚇阻中國的海上擴張；若親中，中國將可更輕易地在南海及印太地區投射軍力及其他影響力。

另一方面，「馬尼拉標準報」（Manila Standard）的政論專欄作家班納友（Angelito Banayo）告訴中央社，他不認為菲律賓期中選舉會對地緣政治造成太大的衝擊。

班納友說，外界總是認為前總統杜特蒂親中，但他現在已經卸任，副總統薩拉也鮮少在美國與中國的競爭之中表達立場，現今更值得關注的問題，應是美中競爭是否會從經貿戰惡化至軍事戰。

被問及期中選舉結果是否會對台菲關係或台海安全造成影響？曾任菲律賓駐台代表的班納友認為，選舉結果對菲律賓自身的影響更大，特別是兩大家族在選後是否會繼續惡鬥。

班納友指出，菲律賓招攬海外直接投資的表現一直落後於鄰國，如今美國總統川普（Donald Trump）對菲律賓設下的對等關稅稅率為17%，低於許多東南亞國家，可望吸引一些外商轉進菲律賓，包括從中國或東南亞國家撤離的台商。

他說：「但如果台商看到一個選後政局動蕩的菲律賓，又有誰會來呢？這才是我關心的問題。」

菲律賓 馬尼拉

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