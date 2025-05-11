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菲律賓期中選舉專題3／菲律賓戰略地位重要 期中選舉面臨中國認知作戰

中央社／ 馬尼拉11日專電

菲律賓地處美國與中國地緣政治對抗核心，如今將舉行期中選舉，菲律賓多名官員指稱，中國正透過認知作戰企圖干預選情；觀察人士則認為，美中兩國都試圖影響菲律賓的選舉。

菲律賓12日將改選參議院24席中的12席、選出眾議院317席，以及各省市鎮地方首長及地方議員，總計1萬8200多人。

在美中印太競爭的背景之下，菲律賓毗鄰南海，可影響海上貿易及美中力量投射，戰略地位重要。

菲律賓前總統艾奎諾三世的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）接受中央社專訪說：「本屆選舉是在中美2大強權的博弈陰霾下進行，我幾乎可以肯定，兩國都會直接或間接地干預這場選舉。」

菲律賓前駐台代表班納友（Angelito Banayo）也告訴中央社，菲律賓幾乎每戶家庭都有手機及網路，這樣的環境有利於假新聞的散布。

但班納友補充，假新聞不只發生在菲律賓，也是世界各國都面臨的問題，特別是在實行總統制、人民普選的國家。

大約2週前，菲律賓參議院多數黨領袖杜連迪諾（Francis Tolentino）在參議院聽證會指稱，北京聘僱菲律賓公關公司，透過網軍在菲律賓散播親北京言論，並且攻擊堅守菲律賓南海主權的官員。

杜連迪諾在聽證會上秀出中國大使館與這家公關公司的合約，以及中國大使館付給這家公司的一張支票；這家公關公司否認杜連迪諾的指控。

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）在同一場聽證會上答詢說，北京透過假訊息散播及敘事擴大化等作為，企圖讓菲國選民把票投給親中國的候選人。

馬拉雅說，安全部門已認定哪些候選人是由中國支持，並稱他們可能得到中國的金錢贊助，但沒有公布名單。

菲律賓國家情報協調局（NICA）則警告，中國正加劇散布「分裂性政治言論」，試圖分化菲律賓民眾，藉此暗助親中候選人。

中國駐菲律賓大使館4月25日引述中國外交部發言人郭嘉昆說，中方一貫奉行不干涉他國內政的原則，對干涉菲方的大選沒有興趣。

菲律賓參議院少數黨領袖洪迪薇（Risa Hontiveros）同日呼籲參議院儘快通過「反外國干預法案」（Foreign Interference Act），因為這不會是中國最後一次干預菲律賓的選舉。

洪迪薇說，外國干預政局是嚴重的國安問題，它不僅破壞菲律賓選舉的公正性，也破壞了菲律賓民主的健全性，任何與外國政府勾結的菲律賓人都應受到懲罰。

關於中國可能干預菲律賓選舉的指控，班納友說，許多國家的大使館都在做同樣的事情，包括美國大使館在內。

不過，班納友補充，菲律賓政治圈內人都認為，不論中國大使館聘僱的是哪一家公關公司，這家公司都沒有做好它的工作，因為中國在菲律賓的形象很差，美國則是受到菲律賓人的歡迎。

大使館 菲律賓

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