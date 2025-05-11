終結大規模移民 英國擬緊縮工作簽證

英國政府欲終結它口中大規模移民「失敗的自由市場實驗」，並於今天概述相關計畫，要將技術工作簽證核發給高學歷技能程度的工作，並強制企業加強培訓當地勞工。

路透社報導，根據英國政府最新計畫，技術工作簽證只會核發給從事高學歷技能工作的人員，較低技能工作的簽證則只會核發給對國家工業策略至關重要的領域。作為交換條件，企業必須提升英國勞工的培訓。

英國工黨（Labour）政府表示，這項變革將會是「白皮書」政策文件的一環。12日發布的白皮書闡述各部首長在減少移民的計畫。

英國2016年之所以公投脫離歐洲聯盟，大量合法移民是主要原因之一，選民對勞工在區域間自由流動感到不滿。

英國最終於2020年脫歐後，當時的保守黨（Conservative）政府降低移民門檻，允許諸如瑜伽老師、遛狗人和DJ等類別的工作人員有資格申請技術工作簽證。

英國內政部發言人古柏（Yvette Cooper）今天發布聲明指出：「我們接收了一個失敗的移民制度，前朝政府以自由市場實驗來取代自由流動。」她說：「我們正採取果斷行動來恢復移民體系的支配和秩序。」

雖然英國脫歐後的簽證變革看到歐盟入境的人數銳減，但新工作簽證規範以及根據特殊簽證計畫入境的烏克蘭和香港移民卻大幅上揚。

淨移民人數，也就是入境人數減掉出境人數，在截至2023年6月的一年內，提升至破紀錄的90.6萬人，高出2019年同期也就是英國還未脫歐時抵達的18.4萬人。