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菲律賓期中選舉專題1／菲國期中選舉 馬可仕與杜特蒂2大家族存亡戰

中央社／ 馬尼拉11日專電

菲律賓即將舉行期中選舉，觀察人士分析，這將是馬可仕與杜特蒂2大政治家族的存亡之戰，敗方有可能就此一蹶不振。

菲律賓選民將於12日改選參議院24席中的12席、選出眾議院317席，以及各省市鎮地方首長及地方議員，總計1萬8200多人。

菲律賓前總統艾奎諾三世的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）接受中央社專訪時說，這場選舉被視為總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）決裂後的正面對決。

現為多個政論節目主持人的亞馬斯說：「這不僅是一場政治對決，更是一場生存之戰，勝方將毀滅敗方。」

馬可仕與杜特蒂家族關係原本和睦，小馬可仕和薩拉於2022年總統大選時甚至搭檔競選，攜手贏得壓倒性勝利。

但選後2家族因對中政策、掃毒立場及政治利益等因素決裂，薩拉曾被指揚言刺殺小馬可仕，而以小馬可仕盟友居多的眾議院，則於2月初通過彈劾薩拉，彈劾案呈遞參議院。

參議院在期中選舉之後，將轉為審判庭，由參議員擔任法官，決定是否彈劾薩拉。若彈劾案通過，薩拉將被拔除副總統職位，且終身不得擔任公職。

今年4月11日，薩拉的父親，也就是菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），被小馬可仕政府押送海牙國際刑事法院（ICC），以危害人類罪名受審。

杜特蒂被指在執政期間，透過掃毒戰以「法外處決」方式，殺害數以千計可疑吸毒者。

亞馬斯說，薩拉面臨彈劾、老杜特蒂被押送國際刑事法院，杜特蒂家族已被逼到角落；另一方面，馬可仕家族將力拚大勝，展現自己仍有足夠的民意支持，鞏固政權、避免跛腳。

菲律賓過去歷屆期中選舉，大多由執政陣營壓倒性勝出，主要是因為這應是執政陣營全盛時期，包含掌握國家資源、控制國會與軍警。但近期民調卻顯示，小馬可仕的民意支持度下滑、薩拉民意支持度上升跡象，令選情出現變數。

前菲律賓駐台代表、馬尼拉標準報（Manila Standard）政論專欄作家班納友（Angelito Banayo）告訴中央社：「本屆期中選舉將是杜特蒂與馬可仕2家族的力量考驗。」

班納友說，往年期中選舉，執政陣營通常不會面對在野陣營太大的挑戰，但小馬可仕政府這次把杜特蒂送到海牙，引發選民的同情效應，為選情帶來不確定性。

他補充，憲法規定，參議院必須有2/3票數才能宣判彈劾高階政府官員，因此本屆選舉，參議院選情對杜特蒂家族的前途尤為關鍵，薩拉必須促使更多挺杜特蒂家族的參議員當選，以逃過被彈劾的命運。

也就是說，在參議院24個席次當中，薩拉必須爭取到9位支持者。

本屆期中選舉不只是馬可仕與杜特蒂家族的決鬥，也是2028年菲律賓總統大選的前哨戰，除了影響菲律賓國內政局之外，也可能衝擊美國與中國在印太地區的地緣政治競爭。

小馬可仕 杜特蒂 薩拉

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