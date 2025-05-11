韓國執政黨立場驟變 恢復總統候選人金文洙提名

中央社／ 首爾11日綜合外電報導

韓國保守派「國民力量黨」昨天稍早表示放棄他們的總統候選人金文洙，重啟提名程序，然而不過幾個小時後，該黨再次改變立場，宣布恢復前勞動部長金文洙的提名。

綜合法新社與路透社報導，國民力量黨昨天深夜宣布，旗下黨員投票拒絕以前總理韓悳洙取代金文洙，金文洙被提名身分因此自動恢復。

金文洙表示樂見這項決定，他透過聲明說「現在一切將就緒」，承諾本月12日正式展開競選活動時尋求團結並建立「大帳棚」（big tent）聯盟，以對抗自由派「共同民主黨」候選人李在明

國民力量黨緊急對策委員會委員長（臨時領導人）權寧世表示，金文洙預計11日向中央選舉管理委員會正式登記為總統候選人。

金文洙一週前在黨代表大會中獲選為總統候選人，他拒絕黨內力促與韓悳洙整合，稱自己是經民主程序選出的唯一合法候選人。

韓悳洙昨天加入國民力量黨，而該黨昨天稍早指出，黨內對於推出單一候選人的爭論日益激烈，決定放棄提名前勞動部長金文洙參加6月3日大選。

韓悳洙和金文洙在民調中都遠遠落後李在明。根據本月8日公布的全國調查結果，若李在明迎戰韓悳洙，將以44%支持率勝過韓悳洙的34%；若李在明面對金文洙，將以43%支持率壓倒金文洙的29%。

勞動部 李在明

延伸閱讀

「午夜政變」！國民力量凌晨完成韓悳洙入黨與登記總統候選人

韓大選震撼彈！國民力量撤換原總統候選人 前國務總理韓悳洙入黨上陣

李在明案重審延至韓大選後開庭 1變數韓悳洙恐不選總統

李在明涉違選舉法案「發回重審」 延至大選後開庭

相關新聞

韓保守派扶韓悳洙 放棄金文洙 國民力量黨陷內亂

南韓保守派最大黨國民力量黨十日放棄三日在黨內總統初選出線的黨籍總統參選人金文洙，並重啟提名程序。原本無黨籍的前代理總統兼...

川普就要格陵蘭 比照帛琉等國 祭軍事外交雙重手段

路透九日引述兩位美國官員和一位知情人士報導，華府正討論以美國與太平洋島國之間簽署的自由加盟協約（COFA）形式，將格陵蘭...

2025年防衛白皮書草案 日憂陸常態在台周邊軍演

日本共同社引述相關人士獨家報導，日本政府二○二五年版防衛白皮書草案九日曝光，提到中國大陸在台灣周邊的軍演等活動頻頻，意圖...

美伊核談判周日繼續 川普下周訪問中東

美國和伊朗將於周日（5月11日）在阿曼蘇丹國舉行新一輪核談判，而川普即將在下周訪問中東。

日本自民黨擬設新組織加強外交 麻生、高市任要職

日本執政黨自民黨為了加強外交實力，將在黨的政務調查會成立戰略本部（小組），正協調本部長（小組召集人）由自民黨最高顧問麻生...

歐盟不許參加俄二戰勝利閱兵 斯洛伐克總理：幼稚可笑

斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）今天說，他的國家希望與俄羅斯發展關係。費佐並嘲諷了阻撓他參加莫斯科第二次世界大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。