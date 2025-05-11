韓國執政黨立場驟變 恢復總統候選人金文洙提名

韓國保守派「國民力量黨」昨天稍早表示放棄他們的總統候選人金文洙，重啟提名程序，然而不過幾個小時後，該黨再次改變立場，宣布恢復前勞動部長金文洙的提名。

綜合法新社與路透社報導，國民力量黨昨天深夜宣布，旗下黨員投票拒絕以前總理韓悳洙取代金文洙，金文洙被提名身分因此自動恢復。

金文洙表示樂見這項決定，他透過聲明說「現在一切將就緒」，承諾本月12日正式展開競選活動時尋求團結並建立「大帳棚」（big tent）聯盟，以對抗自由派「共同民主黨」候選人李在明。

國民力量黨緊急對策委員會委員長（臨時領導人）權寧世表示，金文洙預計11日向中央選舉管理委員會正式登記為總統候選人。

金文洙一週前在黨代表大會中獲選為總統候選人，他拒絕黨內力促與韓悳洙整合，稱自己是經民主程序選出的唯一合法候選人。

韓悳洙昨天加入國民力量黨，而該黨昨天稍早指出，黨內對於推出單一候選人的爭論日益激烈，決定放棄提名前勞動部長金文洙參加6月3日大選。

韓悳洙和金文洙在民調中都遠遠落後李在明。根據本月8日公布的全國調查結果，若李在明迎戰韓悳洙，將以44%支持率勝過韓悳洙的34%；若李在明面對金文洙，將以43%支持率壓倒金文洙的29%。