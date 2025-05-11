川普就要格陵蘭 比照帛琉等國 祭軍事外交雙重手段

路透九日引述兩位美國官員和一位知情人士報導，華府正討論以美國與太平洋島國之間簽署的自由加盟協約（COFA）形式，將格陵蘭納入美國勢力範圍。

另據美國有線電視新聞網（CNN）同日引述三位知情人士報導，五角大廈正考慮將針對格陵蘭的責任區，從現行的美國歐洲司令部改畫為美國北方司令部。該報導說，此舉凸顯川普至今再三聚焦此一具戰略重要性的丹麥海外自治領地。

據路透前述報導，依川普政府考量中的計畫，將向格陵蘭領導高層提議與美國簽COFA。美國目前只與密克羅尼西亞、馬紹爾群島及帛琉締結該約，具體內容則因簽署國而異，但美方通常會因此提供多項基本服務，例如遞送郵件、緊急管理和軍事保護，藉此交換美軍可在簽署國境內自由行動，以及美國與簽署國的貿易可大多免稅。

不過現有的COFA均與獨立國家簽署，而格陵蘭目前還是丹麥的海外自治領地，因此格陵蘭可能必須先從丹麥獨立才能進行。

此外，由於美國北方司令部鄰近美國本土，因此也負責美國的國土防禦，跟負責海外的美國歐洲司令部不同。乍看上，將格陵蘭改列為北方司令部轄下的構想是有其邏輯，理由是該島屬北美大陸的一部分。但在政治與文化上，該島則與歐洲有關，並且是丹麥的海外自治領地。前述消息人士說，相關的部分討論是在川普一月重返白宮前。

對前述兩篇報導，白宮、華府的丹麥駐美大使館、格陵蘭駐美代表處、美國北方司令部和丹、格官員都未置評。