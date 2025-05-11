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2025年防衛白皮書草案 日憂陸常態在台周邊軍演
日本共同社引述相關人士獨家報導，日本政府二○二五年版防衛白皮書草案九日曝光，提到中國大陸在台灣周邊的軍演等活動頻頻，意圖將其常態性的活動成為既成事實，並提升其實戰能力。
對中俄加強包括軍事活動在內的合作，例如兩軍在海空的聯合巡航，該草案明言這屬於日本在安保上的重大關切事項，還提及中、俄強化干擾其他國家運用太空的能力，以及兩國及其軍方可能參與網攻、俄國正在遠東部署其最新裝備。
此一最新版白皮書預計最快七月向內閣會議呈報。
該草案指出，日本周邊的安保環境，正面臨二戰後最大的考驗，進入新的危機時期，還有美、中競爭激化，在東亞發生類似烏俄戰爭的可能性。對中國的軍事動向，該草案寫道，這是日本空前大的戰略挑戰，尤其中方正急速加強核飛彈和海空戰力。
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