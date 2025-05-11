韓保守派扶韓悳洙 放棄金文洙 國民力量黨陷內亂

南韓保守派最大黨國民力量黨十日放棄三日在黨內總統初選出線的黨籍總統參選人金文洙，並重啟提名程序。原本無黨籍的前代理總統兼國務總理韓悳洙當天也入黨。

但據EMBRAIN PUBLIC、Kstat Research、Korea Research和韓國Research五日至七日所做的最新民調，進步派最大黨共同民主黨黨籍總統參選人李在明的支持率為百分之四十三。而在該民調中，不管李在明對上金或韓，李在明都以十至十四個百分點的差距領先。

另在政黨支持率上，共同民主黨為三成八、國民力量黨為三成四。

國民力量黨指稱，黨內對推出單一候選人的辯論日益激烈，因此決定放棄提名前雇傭勞動部長金文洙參加預定六月三日舉行的總統大選。

金文洙拒絕黨內力促他與韓悳洙整合，強調自己是經民主程序選出的唯一合法參選人。他雖試圖阻止國民力量黨重啟提名程序，但九日遭首爾南部地方法院駁回他提出的黨籍總統參選人地位保全申請，這讓保守派人士得以於上周末就兩名人選進行表決。金文洙陣營則批評，國民力量黨撤銷提名他的決定已違反憲法、黨章與任何人的常識。

國民力量黨希望在南韓選舉委員會十一日正式登記截止前，敲定新的黨籍總統參選人。

這場黨內的茶壺風暴使保守派本就已相當艱難的政權保衛戰雪上加霜，政策辯論也淪為次要。反觀好整以暇的李在明開始提出其商業政策政見，以及對北韓軍事威脅的國家安全倡議，並派其心腹國安幕僚訪美。

對在野大聯盟的整合，李在明也已完成，祖國革新黨、進步黨、基本所得黨、社會民主黨九日在國會召開記者會，表示為了完全終結內亂並實現政黨輪替，宣布支持李在明。