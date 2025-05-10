美伊核談判周日繼續 川普下周訪問中東

美國和伊朗將於周日（5月11日）在阿曼蘇丹國舉行新一輪核談判，而川普即將在下周訪問中東。

川普將訪問海灣地區的三個阿拉伯君主國──沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋。他曾表達希望與德黑蘭達成協議，以避免以色列對伊朗核計劃發動軍事打擊，從而引發更大範圍的戰爭。

此前，在阿曼和意大利羅馬舉行的三輪談判結束時，雙方都表達了樂觀態度。儘管美伊敵對已持續四十年，但目前的外交氣氛被形容為友好。

不過，這些談判尚未進入技術細節，許多基本問題仍未解決。

川普的朋友、全球特使史蒂夫‧維特科夫（Steve Witkoff）曾表示，將允許伊朗為民用目的保留低濃縮鈾的靈活性。

但在周五（5月9日）發布的一次採訪中，維特科夫明確地給出了不同的信息。他表示，川普政府將反對伊朗進行任何形式的鈾濃縮。

他在右翼媒體《布賴特巴特新聞》上說：「伊朗絕不能再擁有鈾濃縮計劃。這是我們的紅線。絕不允許濃縮。」

他說：「這意味著要拆除，這意味著不能武器化，也意味著納坦茲、福爾多和伊斯法罕──他們的三個濃縮設施──都必須被拆除。」

美國國務卿盧比奧此前曾提出，伊朗可以進口用於民用能源的濃縮鈾。

川普在第一任期內退出了前總統歐巴馬促成的伊朗核協議。該協議允許伊朗在遠低於武器級別的標準下進行鈾濃縮。

「要麼好好地炸，要麼狠狠地炸」

伊朗是否會自願完全拆除其核計劃並放棄所有鈾濃縮活動？許多觀察人士表示懷疑。

不過，過去一年中，伊朗的處境變得更加不利。以色列重創了伊朗支持的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨，使其在戰爭中反擊的能力大為削弱。同時，伊朗在阿拉伯世界的主要盟友、敘利亞總統巴沙爾‧阿薩德在去年12月被推翻。

以色列還打擊了伊朗的防空系統。在2023年10月7日哈馬斯對以色列進行恐怖襲擊之後，兩國關係公開惡化，爆發了衝突。哈馬斯同樣得到伊朗政權的支持。

川普本人也承認，他在伊朗政策上面臨矛盾。他表示，自己在第二任期伊始，一些鷹派顧問曾敦促他加強對伊朗的壓力，而他對此持保留態度。

在周四（5月8日）的一次採訪中，川普表示，他希望「徹底驗證」伊朗有爭議的核活動已經停止，但希望通過外交途徑實現。

他對保守派電台主持人休‧休伊特（Hugh Hewitt）說，他寧願「達成交易」，也不願看到軍事行動。

川普說：「只有兩種選擇──要麼好好地炸，要麼狠狠地炸。」

伊朗外長阿巴斯‧阿拉克齊（Abbas Araghchi）表示，阿曼作為調解方提出周日為談判日期，雙方都已同意。

阿拉克齊在伊朗媒體發布的視頻中說：「談判正在推進，自然地，越往前走，我們需要的磋商就越多，代表團也需要更多時間研究問題。」

他說：「但重要的是，我們正在前進，逐步進入細節階段。」

儘管談判在進行，川普政府仍不斷加碼對伊朗的制裁，這激怒了德黑蘭。周四，美國又制裁了中國一家煉油廠，這是伊朗石油的主要出口市場。

自川普退出歐巴馬時期協議以來，美國一直試圖利用其影響力阻止所有國家購買伊朗石油。

美國總統的出訪歷程

除了赴梵蒂岡參加前教宗方濟各的葬禮之外，這趟中東之行是川普第二任期的重要外交行程。

自1900年以來，據法新社統計，美國總統共進行了834次出訪，訪問了116個國家和地區。

二戰前，由於交通限制，美國總統的外訪主要集中在拉丁美洲。二戰後，歐洲成為美國總統首選的出訪地區。

蘇聯解體後，東歐成為克林頓和小布希總統頻繁出訪的地區。

在1970年代以前，沒有美國總統訪問過中東。

尼克森在1974年6月首次訪問中東，走訪了沙特阿拉伯、敘利亞、以色列和約旦。

從克林頓時代起，美國總統越來越多地訪問中東，試圖調解巴以衝突，也捲入了該地區的其他衝突。

以色列的重要性也由此凸顯，自上世紀70年代以來，美國國務卿訪問以色列次數達到169次，遠超同一時期對整個撒哈拉以南非洲的訪問總數。

進入歐巴馬和川普第一任期，東亞和東南亞也成為美國總統重視的出訪地區，兩人四分之一的外訪都集中在亞洲。

歐巴馬政府時期，美國推出「亞太再平衡」政策，試圖應對中國日益增長的地區影響力。

在這一戰略框架下，美國對傳統盟友日本的依賴加深。日本也因此成為歐巴馬和川普總統外訪中排名第二的目的地。

（法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】