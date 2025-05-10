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日本自民黨擬設新組織加強外交 麻生、高市任要職

中央社／ 東京10日專電
日本前經濟安全保障大臣高市早苗。美聯社
日本前經濟安全保障大臣高市早苗。美聯社

日本執政黨自民黨為了加強外交實力，將在黨的政務調查會成立戰略本部（小組），正協調本部長（小組召集人）由自民黨最高顧問麻生太郎、本部長代理由前經濟安保大臣高市早苗擔任。

日本產經新聞報導，自民黨為了加強外交實力，將在政務調查會成立戰略本部，預計14日首度開會討論。新組織的名稱為「自由開放印度太平洋（FOIP）戰略本部」，希望能繼承並發展已故首相安倍晉三所倡議的外交方針。

自民黨考慮戰略本部的本部長由麻生、本部長代理由高市、幹事長代理由前經濟安保大臣小林鷹之擔任。顧問由自民黨前幹事長茂木敏充、副本部長由前經濟產業大臣西村康稔（前安倍派）、前政調會長萩生田光一（前安倍派）擔任。去年自民黨總裁（黨主席）選舉時，推薦高市早苗的多位國會議員可望成為新組織的幹部。

報導說，14日首度開會討論時，將邀請1月卸任國家安全保障局長的秋葉剛男擔任講師，聽取有關今後應對美國川普政府的日本外交展望。

成立新組織的目的在於以外交為主軸，集結保守派勢力。有知情人士表示，「可能是瞄準『後石破』時代做佈局」。

日本TBS電視台報導，日本民營電視台新聞網（JNN）最新民調顯示，首相石破茂內閣支持率比4月民調上升2.7個百分點，為33.3%。內閣不支持率比4月民調下降4.0個百分點，為62.1%。

在政黨支持率方面，自民黨的支持率比4月民調下降0.4個百分點，為23.5%；立憲民主黨下降2.8個百分點，為5.6%；日本維新會上升1.4個百分點，為4.3%；國民民主黨降0.5個百分點，為10.2%。

日本 民調 自民黨 高市早苗 麻生太郎

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