歐盟不許參加俄二戰勝利閱兵 斯洛伐克總理：幼稚可笑

斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）今天說，他的國家希望與俄羅斯發展關係。費佐並嘲諷了阻撓他參加莫斯科第二次世界大戰勝利紀念活動的歐盟批評者。

費佐去年底訪問莫斯科，違背了歐盟的共同立場，時值俄羅斯全面入侵烏克蘭超過兩年之際。

費佐今天晚上在克里姆林宮（Kremlin）會見了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）；稍早，費佐出席在莫斯科紅場（Red Square）舉行的蘇聯戰勝納粹德國80週年閱兵儀式。

中國國家主席習近平是出席紀念活動的數十位領導人之一，但幾乎所有西方領導人都沒有出席。

由於歐盟成員國禁止費佐專機進入他們的領空，他經過一段迂迴的旅程後才抵達莫斯科。

俄羅斯新聞媒體引述費佐對蒲亭所說的話報導：「作為一國政府首腦，我要向你保證，與俄羅斯聯邦建立務實關係符合我的利益。」

「讓我們把那些歐盟同僚搞出來的技術性問題當作幼稚可笑的玩笑吧。」