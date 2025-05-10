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荷蘭總理：北約秘書長擬要求2032年軍費增至GDP5%

中央社／ 海牙9日綜合外電報導
荷蘭總理史霍夫。圖／法新社
荷蘭總理史霍夫。圖／法新社

荷蘭總理史霍夫今天說，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特希望成員國在6月峰會上同意新的目標，也就是到了2032年，國防相關支出占國內生產毛額（GDP）比例將達5%。

法新社報導，美國總統川普先前要求北約盟國將軍事支出占GDP比例增至5%，而美國目前也未達到這個水準。

史霍夫（Dick Schoof）說，呂特（Mark Rutte）已致函北約32個成員國，要求未來7年在「硬體軍事開支」占GDP比例達3.5%，且「基礎設施、網路安全等相關支出」占GDP比例達1.5%。

川普正對歐洲和加拿大施壓，要求他們下個月在海牙舉行的峰會上提高北約的支出目標。

北約成員國的外交部長預計下週在土耳其安塔利亞（Antalya）的非正式集會上將討論此事。

呂特今天拒絕證實這些仍在討論中的數字，僅說北約已在進行「內部討論」。

北約內部的不具名外交官表示，上週傳閱的提案規劃，直接軍事支出每年增加GDP的0.2%，直到2032年。他們說，相關討論仍在初期階段，目前尚無明確跡象顯示成員國對這些數字將有共識。

他們還說，至於占GDP1.5%的較廣泛國防相關支出，具體包含哪些項目，仍有待確定。

德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天在比利時布魯塞爾訪問北約總部時說：「現在爭論抽象的GDP百分比沒有意義。至關重要的是我們將在未來幾年繼續加強努力。」

去年在北約32個成員國中，有22國達到目前的目標，即軍事支出占GDP的2%。美國去年是3.19%，低於波蘭、愛沙尼亞和立陶宛的水準。但從絕對金額來看，美國仍是北約中軍事支出最多的國家，去年占北約總國防支出的64%。

為協助歐洲國家增加支出，歐洲聯盟（EU）已提議放寬預算規定，並倡議設立1500億歐元國防基金。

北約 國防 川普 美國 荷蘭

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