「午夜政變」！國民力量凌晨完成韓悳洙入黨與登記總統候選人

南韓英文媒體「韓國先驅報」10日報導，在保守派國民力量黨領導階層決定撤銷前勞工部長金文洙的總統候選人提名後，前國務總理兼代理總統韓悳洙登記為該黨的6月3日總統大選候選人。

根據報導，國民力量於當地時間凌晨5點50分左右宣布，在凌晨3點至4點開放的候選人登記程序中，韓悳洙是唯一登記的候選人；國民力量黨的新總統候選人將在定於11日舉行的全國委員會會議上正式宣布。韓聯社則披露，國民力量選舉委員會9日晚間通知黨員，決定取消金文洙的候選資格，並於凌晨3點開放候選人登記一小時。

韓悳洙凌晨3點宣布加入國民力量，同時強調他的目標是幫助南韓「前進」，並補充道，「我只有一個目標，就是要阻止正在發生的奇蹟終結，並幫助南韓持續前進。我相信這是人民的意願，也是我的同黨同志的意願」。

韓悳洙宣布入黨之前，國民力量領導階層在選舉管理委員會和緊急委員會開會後決定「取消（金文洙的）提名」，金文洙抨擊黨的舉動是「午夜政變｣，稱「不僅在南韓憲政史，而且在世界歷史上，這種反民主行為都是史無前例」，並誓言要對「不公正和非法」的變更候選人採取法律和政治行動。

金文洙上周正式贏得國民力量的總統提名初選，但他拒絕聽從黨的要求，並譴責用韓悳洙取代他成為候選人是「非法」計畫。國民力量領導階層則向金文洙施壓，要求他與韓悳洙在11日前迅速整合候選資格；11日是向南韓中央選舉管理委員會登記候選的最後期限。

金文洙和韓悳洙9日在國會就候選人合併議題舉行第3次會議，於晚上8點30分開始，不到半小時就談崩，國民力量數小時後決定取消金文洙的提名。

與金文洙相比，韓悳洙在各項民意調查都更受歡迎，堅持候選人合併在11日之前完成。韓悳洙指出，需要強化對抗在多項民調領先的共同民主黨候選人李在明，不能分散保守派的選票。