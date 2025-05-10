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強化相互安全保障 波蘭與法國簽署雙邊條約

中央社／ 華沙9日專電

根據波蘭通訊社（PAP）報導，波蘭與法國在法國東部城市南錫（Nancy）簽署一項雙邊條約，旨在加強兩國安全和經濟領域合作，並包含在遭受攻擊時，提供相互軍事援助的承諾。

根據波蘭網路媒體波蘭筆記（Note From Poland）報導，此舉不僅標誌兩國關係重大升級，也使波蘭成為繼德國後，第2個與法國建立安全夥伴條約的歐盟國家。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）將此協議形容為「開創性」，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱其「為歐洲開啟新時代」。

簽署儀式選在歷史意涵濃厚的斯坦尼斯拉斯廣場（Place Stanislas），該廣場在18世紀時由被廢黜的波蘭國王斯坦尼斯瓦夫一世（Stanisław I），後稱為洛林公爵，曾統治該區域，象徵法國與波蘭的歷史連結。

圖斯克致詞時特別感謝馬克宏選擇「法國最波蘭的城市」作為締約地點，並強調選在「歐洲日」簽署和二戰結束80週年紀念相呼應，象徵歐洲整合的承諾。

雖然條約全文尚未公開，但圖斯克透露，最核心的條約是「當其中一國遭受攻擊時，雙方將提供支援」。他指出，波蘭如今已不再只是尋求安全保障的對象，而是「與法國平起平坐的強大合作夥伴」。

馬克宏則以「從布雷斯特（Brest）到克拉科夫（Krakow），歐洲團結一致」形容新條約的意義，是歐洲防衛與主權的基石。他並強調，這份協議不會取代北約或歐盟的角色，而是對現有架構的補充和強化。

除了安全條款，雙方也承諾在農業、太空、防衛技術與民用核能領域展開深化合作。法國可能擴大其「核保護傘」涵蓋波蘭。

法國 波蘭 馬克宏

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